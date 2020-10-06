Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 октября 2020: в Коврове женщину оштрафовали за то, что она работала без маски

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за последние сутки Covid-19 подхватили 60 человек. Таким образом, показатели ежесуточной заболеваемости новой коронавирусной инфекции вышли на уровень, который последний раз датировался 13 июня. Тогда в регионе зафиксировали 63 случая. Чтобы выйти на майский уровень надо всего ничего - +9 случаев к текущей цифре. А в мае у нас был самый пик заболеваемости, когда в коронавирусные госпитали выстраивались очереди из машин скорой помощи.

Как же распределились случаи? Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе — где за сутки заразились 13 человек. В Муромском районе выявили коронавирус у 11 больных. Еще десять случаев приходится на город Владимир.

А вот что происходит в остальных районах:

- 7 сл. в Александровском,

- по 4 сл. в Гороховецком и Вязниковском районах,

- по 3 сл. в Ковровском, Селивановском и Суздальском районах,

- по 1 сл. в городе Радужном и Меленковском районе.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7600 случаев заболевания (1353 сл. в г. Владимире, 1093 сл. в Гусь-Хрустальном, 742 сл. о. Муром, 724 сл. в Петушинском, 637 сл. в Ковровском, 595 сл. в Александровском, 411 сл. в Вязниковском, 332 сл. в Юрьев-Польском, 322 сл. в Собинском, 230 сл. в Кольчугинском, 211 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 168 сл. в Суздальском, 150 сл. в Селивановском, 128 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 73 сл. в г. Радужном).

В общем, не удивительно, что власти региона ужесточают масочный режим. Как уже сообщал первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, предприятия и магазины будут активнее проверять на соблюдение требований Роспотребнадзора. И это действительно так. Вот, в Коврове местный суд оштрафовал женщину, находившуюся в офисе одной из городских компаний без маски. За то, что она работала без средств индивидуальной защиты, ей выписали штраф в полторы тысячи рублей.