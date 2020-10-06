Владимирский учитель физкультуры собирает деньги для создания детского волейбольного клуба

Учитель физкультуры и создатель детского волейбольного клуба Максим Назаров Фото: Полина Немчинова

Учитель физкультуры из средней школы №19 надеется с помощью краудфандинга сохранить и развить созданный им волейбольный клуб для девочек «Максимум». Свой проект он опубликовал на краунд-платформе Planeta.ru.

Максим Назаров признается, что работать в школе, которую сам закончил, он практически напросился. Приходил каждый год навещать учителей, слышал, что со спортом в школе все хуже и хуже, и несколько лет назад, как тренер, предложил взять пару классов. Влюбленный в спорт учитель прижился в школе и год назад создал бесплатную волейбольную секцию для девочек, которая потом превратилась в спортивный клуб.

- Идея с волейболом родилась просто: у нас есть волейбольные секции, но все они за пределами Октябрьского района, на улицах Горького и Мира вообще нет ничего, а большинство моих воспитанниц живут здесь, - объясняет он. – Беру всех, кто хочет. Идеальный возраст для обучения и формирования спортивных перспектив – 10-11 лет, раньше нет смысла. У меня есть две-три перспективные девочки, которые смогут, если захотят, связать жизнь со спортом и добиться неплохого уровня. Хочется, чтобы девочки не по трубам сидели, чтобы спорт был доступен.

Год назад в секцию к молодому и увлеченному физруку пришло десять девочек. Через три месяца их было уже двадцать пять, заниматься стали и ученицы из других школ. Сейчас в клубе 35 учеников и многие хотят присоединиться к занятиям. Но возможности такой нет: школьный спортзал, где занимался клуб до пандемии, слишком маленький, меньше волейбольной площадки, и с низким потолком, инвентаря не хватает. А сейчас в школу не пускают посторонних, поэтому попасть на тренировки могут только ученицы этой же школы.

- С 8 июня, как только разрешили тренировки на улице, мы стали заниматься. У нас три тренировки в неделю – это минимум. Но сейчас погода портится, по воскресеньям арендуем зал в бывшем ДК Точмаш, но аренда стоит денег. А хочется, чтобы для детей все было бесплатно – не только сами занятия, но и форма, поездки на турниры. Хочется, чтобы у девочек выросли крылья, - признается он.

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Пока все расходы на поездки – а этой осенью клуб «Максимум» поучаствовал в первом турнире – и экипировку несут на себе родители девочек. Хотя волейбол не самый дорогой вид спорта, не у всех родителей есть возможность купить ребенку для тренировок кроссовки за три тысячи рублей.

Максим Назаров признается, что запустить краундфандинговый проект решился, посчитав расходы на ближайший год: аренда спортивного зала на 8 месяцев – 288 000 рублей, покупка волейбольной обуви и наколенников для девочек – 105 000 рублей, покупка новых мячей – 60 000 рублей, трансферы на соревнования – 47 000 рублей. Вместе с налогами и комиссиями получилось 650 тысяч рублей. Хотя пока собрано только 2300, он не оставляет надежд. Сейчас Максим Назаров готовит документы для оформления волейбольного клуба «Максимум» как некоммерческую организацию: это позволит претендовать на получение грантов. Кроме того, он мечтает объединиться с другими тренерами из области и подготовить команду для участия во всероссийских соревнованиях.

- Меня часто упрекают в амбициозности, но я сам занимался волейболом 19 лет и это не спортивно – жить без амбиций, - утверждает он. – Мне важно, чтобы к детям вернулся дух нашего поколения, мы «рвали» в спорте. А волейбол, как никакой другой спорт, учит жить.