Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 октября 2020: в регионе зафиксировали больше 50 случаев за сутки

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом становится все хуже. Причем плавности в росте заболеваемости Covid-19 не наблюдается. Каждый день мы видим достаточно внушительный скачок числа заболевших.

Так, на восемь часов утра 4 октября на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Последние раз больше пятидесяти больных за одни сутки было еще 29 июня. И вообще данные по больным сейчас напоминают период третьей декады первого летнего месяца. Если так дело пойдет и дальше, то очень скоро мы выйдем на майские показатели.

А вот как распределились новые случаи по районам Владимирской области:

- 10 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Александровском,

- 6 сл. Петушинском,

- 5 сл. в Ковровском,

- 4 сл. в Гороховецком,

- 3 сл. в Юрьев-Польском,

- по 1 сл. в Камешковском и Суздальском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7483 случая заболевания (1335 сл. в г. Владимире, 1068 сл. в Гусь-Хрустальном, 720 сл. в Петушинском, 721 сл. о. Муром, 634 сл. в Ковровском, 580 сл. в Александровском, 405 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 328 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 210 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 152 сл. в Киржачском, 163 сл. в Суздальском, 147 сл. в Селивановском, 121 сл. в Гороховецком, 99 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).