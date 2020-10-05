Достоевский в куклах: Владимирский областной театр кукол поставил спектакль для взрослых

. Фото: Полина Немчинова

Владимирский областной театр кукол решил доказать, что куклы-марионетки завораживают не только детей, но и взрослых, и поставил новый спектакль с возрастным ограничением 16+. Премьера по мотивам повести Федора Достоевского «Белые ночи» - это трогательная история любви, развивающаяся на фоне старого Петербурга, история, где прошлое переплетается с современностью и порой зрители сами забывают, где они находятся: в мягких креслах театрального зала или на улицах гранитного города.

В театре уверены: спектакль понравится как школьникам, так и их взрослым.

- Если мы ставим на подростков какой-то материал, естественно, мы ставим его на взрослых. Подростки – это взрослые люди, сегодня они настолько много знают и понимают, просто они воспринимают это по-своему, и мы не всегда можем попасть в их "темпоритм", понимание мира. Но хочется, чтобы они поняли: отношения между людьми будут вечными, мы не сможем навсегда утонуть в компьютерных сетях, - считает главный режиссер Владимирского областного театра кукол Марина Протасова. - Мы уже несколько лет ставим спектакли для взрослых, идея с Достоевским родилась очень просто - в следующем году юбилей, двести лет со дня рождения, понятно, что начнутся празднования, и многие фестивали будут посвящены этому событию. Конечно, страшно было, потому что Достоевский для театральных постановок вообще не прост, а особенно в куклах. Но бывает такое, что человек от природы вредный и азартный к тому же, и тогда и появляется этот компромисс, появляется эта мысль: «А не покуситься ли нам на Федора Михайловича Достоевского?».

Фото предоставлено Владимирским областным театром кукол

Художник-постановщик Наталья Крутова из Санкт-Петербурга, с которой театр поставил «Матренин двор», помогла воплотить замысел в жизнь.

- Мы с ней обе сибирские девушки, у нас в чем-то схожие характеры, и чем труднее, тем мы задорнее за это беремся, - признается Марина Протасова. – Это получилась иллюстрация Достоевского в чистом виде. Мы постарались не испортить его текст, мы постарались не обидеть Федора Михайловича. Очень хотелось передать красоту этого текста зрительному залу, отсюда и родилась эта форма. И, естественно, очень хотели сделать параллель с сегодняшним миром. Есть такая серия книг – «Классика и современность», в этом словосочетании такая глубина, ведь классика всегда современна.

Премьера «Белых ночей» собрала полный зал – правда, зрителей могло бы быть больше, но с учетом современных требований рассадки пришлось ограничить количество. В театре кукол уверены: спектакли нужны молодежи, которой было немало среди гостей, важно понять – какие. А вот без еще одного театра в городе ("Театра юного зрителя"), который предлагали открыть в здании кинотеатра «Художественный» - можно обойтись.

- Конечно, чем больше театров в городе, тем лучше, и конечно, если бы наши областные власти могли бы содержать этот театр, было бы замечательно. Но, во-первых, у нас рядом Москва, выбор велик, во-вторых, много антрепризных спектаклей приезжает, в-третьих, подростками занимается и театр драмы, и мы теперь. Если настроить здесь 33 театра, которые будут пустовать, то какой в этом смысл? А если и мы, и театр драмы можем увлечь подростков, то возможно, для нашего замечательного провинциального города двух театров достаточно. Лучше пусть спектакли будут качественнее и дороже, - считает Марина Протасова.

Кстати, несмотря на пандемию, областной театр кукол приготовил для владимирцев несколько новых премьер. Одну из них – спектакль «Про Ежика и Медвежонка» зрители уже увидели. Хотя постановка по сказкам Сергея Козлова идет в театре на подушках и рассчитана на малышей, смотреть ее приходят и взрослые.

- Особый отклик он нашел у взрослой публики. К нам приезжают дамы из Коврова, без детей! Говорят: «Мы приехали к вам отдохнуть». Спектакль такой теплый и взрослый, что хочется сидеть и сидеть. И дети тоже смотрят, потому что марионетки завораживают, - признается режиссер.