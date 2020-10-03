Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 октября 2020: медики собрали более 30 литров иммунной плазмы для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области за утро 3 октября лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией – это максимум за последние несколько месяцев. Больше всего – 10человек - заболели в Муромском округе, 9 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 8 - во Владимире, 5 - в Александровском, 5 - в Гороховецком, 3 - в Ковровском, 3 - в Киржачском, 2 - в Селивановском, 2 - в Вязниковском, 1 - в Меленковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7429 случаев заболевания, распределившихся по районам следующим образом: 1326 случаев во Владимире, 1058 - в Гусь-Хрустальном, 714 - в Петушинском, 713 – в округе Муром, 629 - в Ковровском, 573 - в Александровском, 405 - в Вязниковском, 322 - в Собинском, 325 - в Юрьев-Польском, 230 - в Кольчугинском, 210 - в Меленковском, 176 - в Судогодском, 152 - в Киржачском, 162 - в Суздальском, 147 - в Селивановском, 117 - в Гороховецком, 98 - в Камешковском, 72 - в г. Радужном. Но несмотря на рост числа заболевших, число выздоровевших от коронавируса тоже растет: за сутки с коронавирусом справились еще 21 человек, а всего выздоровело почти шесть тысяч владимирцев.

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Несмотря на рост число заболевших коронавирусом, руководство области и врачи уверяют: они готовы ко второй волне. Медики уже знают, как бороться с вирусом, запас необходимых лекарств сделан, а с начала года областной станцией переливания крови заготовлено более 30 литров иммунной (антиковидной) плазмы для лечения тяжелобольных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, врачи спасают людей не только с тяжелой формой коронавируса, но и со сложными сопутствующими заболеваниями. О победе медиков рассказала заместитель главного врача по терапевтической службе ОКБ Майра Буланова.

- Для нашего пациента все начиналось еще в июле как безобидный аллергический насморк. Спустя несколько дней появился тревожный симптом – субфебрильная лихорадка. Сорокалетний мужчина обратился к врачу. Срочно сделали рентгенографию легких, поставили диагноз – пневмония, - рассказала врач.

Несмотря на лечение, состояние ухудшалось, а вскоре развилось тяжелейшее осложнение – легочное кровотечение. Борьба за жизнь пациента продолжилась в реанимации. Когда кризис миновал, стало ясно, что площадь поражение легких превышает 80 процентов. Пациенту требовалась постоянная кислородная поддержка, но только третий тест подтвердил поражение легких из-за коронавируса.

Как только причина болезни была установлена, мужчину перевели в ОКБ. Врачи предположили наличие у пациента не одного, а двух тяжелых заболеваний. Это мог быть или туберкулез легких, или системный васкулит. К этому времени к поражению легких присоединилось тяжелое заболевание почек – быстропрогрессирующий нефрит. В день поступления заведующая лабораторией Светлана Бредун подтвердила развитие у пациента с Covid-19 орфанного заболевания – АНЦА-ассоциированного системного васкулита. После тщательного анализа было принято решение начать самую агрессивную терапию. Состояние пациента перестало стремительно ухудшаться. Через несколько дней наступило «плато», а спустя неделю стало очевидно – кризис миновал, пациент медленно идет на поправку. После излечения от Covid-19 для продолжения лечения АНЦА-васкулита пациент был переведен в нефрологическое отделение ОКБ. С июля по октябрь состояние пациента улучшилось настолько, что он готов вернуться к работе. Лабораторные тесты свидетельствуют об излечении от Covid-19 и достижении ремиссии АНЦА-васкулита.

А вот будет ли снова режим самоизоляции – зависит, по словам губернатора Владимира Сипягина, от самих жителей и от того, как владимирцы будут соблюдать требования Роспотребнадзора, в том числе масочный режим. Напомним, ношение масок сейчас обязательно в магазинах, учреждениях, транспорте и других общественных местах. Нарушителей уже начали штрафовать, так 30 сентября ковровчанку оштрафовали на полторы тысячи рублей за то, что она была в офисе без маски.