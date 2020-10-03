Выходные во Владимирской области: пробуем медовуху на березовом соке, собираем деньги животным, смотрим театральные новинки

Евфросиньевская ярмарка - главное событие выходных. Фото с сайта администрации города Суздаля.

Пожалуй, самым масштабным событием этого уикенда (3-4 октября) станет Евфросиньевская ярмарка в Суздале, которая пройдет на Торговой площади 3 октября. Ожидается, что в ярмарочных мероприятиях примет участие более 140 торговцев из разных городов России.

В подворьях движения Slow Food гости ярмарки смогут увидеть и попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу вкуса, такие как: медовуха на березовом соке по рецепту староверов, суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного гуся.

Пройдут конкурсы на «Диковинный овощ», «Самое лучшее блюдо из осенних местных продуктов» и «Самый длинный хрен». Тот, кто предоставит на конкурс самый длинный корень хрена в подарок получит суздальскую хреновуху.

Для маленьких участников будет организована детская зона с контактным зоопарком, играми, забавами и веселыми аттракционами. Также юных зрителей ждут кукольные представления. Они пройдут в сквере возле Казанской церкви в 11.30, 12.30 и 13.30.

Фото с сайта администрации города Суздаля.

В 14.00 прямо на главной сцене ярмарки пройдет мастер-класс по приготовлению варенья из кабачков.

Украшением праздника станет передвижной мини-парк аттракционов. Любой желающий сможет покататься на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI -ХХ вв. А на площадке возле отеля «Сокол» и взрослые и маленькие участники смогут примерить доспехи русских богатырей, сразиться на мечах и пострелять из лука.

Не забудьте взять маски!

Вечер памяти Сергея Есенина

С 28 сентября по 3 октября проходит Всероссийская Есенинская неделя, которая посвящена 125-летию со дня рождения русского поэта. В областной библиотеке для детей и молодежи (пр-кт Строителей, 23) поэтическую композицию подготовил актер Владимирского академического театра драмы Михаил Бабаев.

Поэтический вечер пройдет 3 октября в 15 часов.

Рок в защиту животных

4 октября на рынке на Студеной (улица Дворянская, 27а, корпус 1) в 16 часов пройдет фестиваль «Рок в защиту животных». Это международная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и зарубежья во Всемирный день защиты животных. Основная цель — привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.

Защита животных - дело настоящих рокеров! Фото: Виктория СУХОВА

Перед Владимирцами выступят группы «Вне Трафика», «Имени 850-летия», «ТриЧетыре!», «Плохая идея», «Твоюжналево», «Меридиан 180°», «Хэтбэнд». Все собранные средства будут переданы владимирским приютам для бездомных животных.

Спектакль об Айседоре Дункан

4 октября в 18 часов в театре драмы на Малой сцене (улица Дворянская, 4) пройдет премьера спектакля «Айседора». Яркая, бурная жизнь гениальной «босоножки», звезды Серебряного века Айседоры Дункан ожидает воплощения в музыкально-драматическом моноспектакле одной из самых обаятельных актрис театра драмы – Валерии Емельяновой. В основе спектакля – пьеса Зиновия Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» и книга «Моя исповедь».

Цена билета – 500 рублей.

Соревнование по вейкборду

4 октября в 12 часов в водном «Яркопарке» (улица Мира, 61а) жители областного центра смогут стать зрителями экстремального вида спорта, сочетающего в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. На водной глади в умении «оседлать» доску сойдутся самые стойкие спортсмены. Событие станет красивым финальным аккордом сезона этого года. Организаторы обещают много интересного!