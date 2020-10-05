«Козий парк» превратится в вишневый сад

Вход в парк.

Облагородить заброшенные сады около областной администрации пытались уже несколько раз: с 1961 года было создано четыре концепции по планировки этой территории, одна из которых предполагала проложить аллею пионеров от заднего входа в ДДЮТ до Октябрьского проспекта, а другая – организовать цирк. Сейчас бывшие коллективные сады превратились в место, где выгуливают собак и жарят шашлыки, а попытки энтузиастов облагородить пространство глобально ситуацию не изменили.

И вот пятая попытка. Теперь на этом месте решено создать городской парк, разработкой концепцией которого занялось Московское архитектурно-дизайнерского бюро «Реформа». Прежде чем приступать в работе, в бюро плотно пообщались с владимирцами, собирая предложения на сайте и встречаясь лично. Архитекторы признаются: они не планировали точно воплощать все ожидания, а хотели услышать диаметрально противоположные мнения владимирцев, чтобы попытаться понять – что же действительно нужно горожанам.

Малиновая набережная

Разработчики обещают сохранить зеленый каркас бывших садов, но при этом в будущем парке обещают проложить новые тропинки, благоустроить реку Лыбедь – очистить русло, поставить домики для водоплавающих птиц, провести освещение, благоустроить опасные участки, организовать спортивные и детские площадки, дог-парк, а также обеспечить доступ в парк маломобильным горожанам. Продумали архитекторы и главную идею парка, которая выделит его и множества других.

Авторы проекта будущего парка. Фото: Полина Немчинова

- Когда мы формировали концепцию, решили обратиться к истории Владимирской земли. С XII века известна владимирская вишня, этот момент нельзя не использовать. Главная идея концепции – сады во всем их разнообразии, - объясняет архитектор Сергей Виноградов.

Сердцем парка станет плодовый сад из вишневых деревьев. Также в парке предлагают устроить ботанический сад, где смогут заниматься ребята из ДДЮТ, а между плодовым садом и руслом реки появится экопарк, где максимально сохранят природные красоты и естественный холмистый рельеф. Еще одна оригинальная идея – дождевой сад, расположенный между верхним и средним прудами. Изюминкой будущего парка обещает стать «Малиновая набережная», где можно будет прогуляться по деревянным настилам вдоль реки среди кустов малины и крыжовника.

Как развлекаться?

Из развлечений в парке предусмотрен лодочный парк на набережной, три детские площадки для всех возрастов и общественное пространство, где, по мнению разработчиков, можно сделать городскую библиотеку в новом формате, проводить выставки и мастер-классы. Само здание органично впишут в зеленой пространство, организовав площадку на крыше.

Набережная.

Разработчики планирую максимально использовать холмистый рельеф: это позволит создать шикарные смотровые площадки, одна из которых будет со стороны областной администрации, и видовые балконы. Овраги же помогут создать и детские горки, которые планируется использовать в любое время года. Кстати, типовых ярких пластмассовых площадок в парке по замыслу архитекторов не будет, зато появятся оригинальные детали. Например, клячуга – старинная башня с бусинами и нитками, которая раньше помогала отпугивать птиц от вишневых деревьев. Для каждой детской площадки предусмотрено свое название: «Игры на холме», «Полеты» и «Грациозные львы». Последняя площадка предусмотрена для детей от рождения и до шестнадцати лет, а значит, подростки смогут официально играть на ней, без риска, что их выгонят мамочки дошколят. Главной темой площадок станут львы и деревья, характерные для белокаменной резьбы Владимиро-Суздальского зодчества.

На месте полуразрушенного фонтана появится белоснежная ротонда, а около самого ДДЮТ – пространство для праздников и танцевальных батлов. Небезопасную лестницу демонтируют, зато создадут пандусы, которые позволят проехать по всей территории и полюбоваться видами. Обещают архитекторы позаботиться и о подростках: для них создадут скейт-парк, где кататься смогут как профессионалы, так и начинающие любители, площадки для воркаута, паркура, стрибола.

Вопросы без ответов

Несмотря на привлекательные картинки, к новой концепции есть вопросы. Например, неясно, что будет с родником, протекающим в заброшенных садах. Он относится к особо охраняемым территориям, а значит, вход туда должен быть платным, а в окрестностях — соблюдаться ограничения. Сейчас эта территория занимает семь с половиной гектаров – почти четверть всего парка. Пока разработчик предполагают, что если оформить санитарный паспорт на эту территорию, то границы ее можно перенести, сдвинув их в сторону улицы Мира.

Проект балкона.

Еще один непонятный момент - сколько деревьев придется вырубить, а сколько посадить? Это пока тоже неясно. Требуется подробный дендрологический анализ, который еще не проводили. Неясно, будет ли у парка забор: по правилам он предусмотрен, но архитекторы надеются, что удастся сделать его полупроходным. Но главный вопрос: когда появится это великолепие и сколько денег потребуется. Ответа на него пока нет.

- За два-три года 75-80 процентов от запланированного можно реализовать. Сумма затрат зависит от наполнения, по нашему мнению вилка расходов варьируется от 150 до 800 миллионов рублей, - считает сотрудник бюро Антон Щукин.

Посмотреть, как будет выглядеть парк можно здесь.