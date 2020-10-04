«Водоканал» обвиняют в том, что он повредил деревья в парке «Дружба»

Фото предоставлено ДООПТ.

Лесной парк «Дружба» - одна из немногих больших зеленых зон в городе и особо охраняемая природная территория, где растут занесенные в красную книгу цветы и травы. Но несколько дней назад местные жители заметили, что в парке, который активисты защищают от застройки, работает тяжелая техника. Как оказалось, коммунальщики приступил к замене канализационных труб. Работы шли в разных концах парка.

Фото предоставлено ДООПТ.

Около совхоза «Вышка» они прошли безболезненно для парка: трубы меняли вдоль железной дороги, не затрагивая деревья. А вот со стороны Юрьевца ситуация оказалась печальнее. Жители даже обратились в прокуратуру и дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области. По их словам, ради замены труб вырубались деревья. Эта история не подтвердилась, однако в результате проверки выяснилось, что представители «Владимирводоканала» повредили деревья и почву во время реконструкции канализации.

- Здесь осуществлялись работы по прокладке канализационного коллектора от микрорайона Юрьевец к очистным сооружениям города Владимира. При этом в парке находилась строительная техника предприятия, проезд и стоянка которой не были согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти области. Кроме того, на территории памятника природы зафиксированы факты нарушения предприятием почвенного покрова, повреждения деревьев вследствие работы техники, - пояснила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Виктория Туркова.

Фото предоставлено ДООПТ.

Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.39 КоАП РФ – «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Должностным лицам по этой статье грозит от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам - от трехсот до пятисот тысяч рублей. Кроме того, муниципальному предприятию предстоит устранить нарушения под контролем прокуратуры. В дирекции ООПТ отмечают, что будут контролировать работы, чтобы не допустить повторных нарушений.