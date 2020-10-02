Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 октября 2020: половина владимирцев, бравших больничный, продолжали ходить на работу

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус вновь набирает силу. На 9 часов утра 2 октября Роспотребнадзор по Владимирской области лабораторно подтвердил 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 10 больных обнаружили в Гусь-Хрустальном районе.

А вот как распределились остальные случаи:

- 7 сл. в Муромском,

- по 6 сл. в г. Владимире и Александровском районе,

- 5 сл. в Селивановском,

- по 3 сл. в Вязниковском и Суздальском районах,

- 2 сл. в Ковровском,

- по 1 сл. в Петушинском и Юрьев-Польском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 7381 случай заболевания (1318 сл. в г. Владимире, 1049 сл. в Гусь-Хрустальном, 714 сл. в Петушинском, 703 сл. о. Муром, 626 сл. в Ковровском, 568 сл. в Александровском, 403 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 325 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 162 сл. в Суздальском, 145 сл. в Селивановском, 112 сл. в Гороховецком, 98 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).

На фоне роста числа заболевших Covid-19 все больше ведется разговоров о безалаберности некоторых людей, которые не используют маски в общественных местах и не очень заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих.

Как пример вот вам исследование от агентства по поиску работы HeadHunter, которое провело опрос среди соискателей и выяснила, что лишь 32% жителей Владимирской области брали больничный в последние шесть месяцев. При этом половина из тех, что брали больничный, продолжали ходить на работу! Чаще всего такие работники встречались среди начинающих специалистов и представителей транспортной сферы. 64% работавших во время болезни респондентов рассказали, что делали это, так как некоторые задачи требовали их участия и некому было подменить. 36% работали по собственной инициативе и только 21% - по требованию начальства.

А тем временем, областные власти продлили до 18 октября режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Так что пенсионеры по-прежнему должны оставаться дома большую часть времени за исключением ряда случаев. Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки. Впрочем, пенсионеры тоже соблюдают этот режим не очень. Достаточно в течение дня войти в любой автобус или троллейбус областного центра, чтобы убедиться в этом.