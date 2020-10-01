Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 октября 2020: губернатор Владимир Сипягин не планирует закрывать школы и предприятия

. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во Владимирской области на 10:00 утра 1 октября лабораторно подтверждено еще 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 1 случай меньше, чем 30 сентября. Выявлено 7 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 10 - во Владимире, 8 в Александровском, 3 в Муромском, 4 в Вязниковском, 5 в Суздальском, 2 в Коврове, 1 в Судогодском, 1 в Петушинском, 1 в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7337 случаев заболевания, которые распределились так: 1312 случаев во Владимире, 1039 - в Гусь-Хрустальном, 713 - в Петушинском, 696 – в округе Муром, 624 - в Ковровском, 562 - в Александровском, 400 - в Вязниковском, 322 - в Собинском, 324 - в Юрьев-Польском, 230 - в Кольчугинском, 209 - в Меленковском, 176 - в Судогодском, 149 - в Киржачском, 159 - в Суздальском, 140 -в Селивановском, 112 - в Гороховецком, 98 - в Камешковском, 72 - в Радужном.

Однако несмотря на рост числа заболевших, отправлять школьников на внеплановые каникулы и останавливать предприятия в регионе пока не планируют. Губернатор Владимир Сипягин во время рабочей поездки в Киржачский район сообщил, что в школах 33 региона не собираются устраивать внеплановые каникулы из-за коронавируса.

- Ситуация пока не требует столь радикальных мер, как и закрытия предприятий. Так что мы продолжаем работать в прежнем режиме. Тем не менее, определенные ужесточения есть. Мы увеличили число проверок торговых центров и магазинов. Могу сказать, что многое сейчас зависит от самих жителей. Если они будут носить маски в общественных местах, то нам, возможно, и не придется закрывать предприятия, ужесточать режим самоизоляции и так далее, - сказал глава региона.

Напомним, что тема с каникулами в школах возникла не на пустом месте. В Москве мэр столицы Сергей Собянин уже ввел такие меры после увеличения числа заболевших. А во Владимирской области уже три дня ежесуточно прибавляется более 40 человек с диагнозом Covid-19.