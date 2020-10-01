Владимирцев не стали освобождать от уплаты взносов за капремонт задним числом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это был, наверное, самый странный вопрос повестки дня в областном парламенте в сентябре. Депутат от фракции КПРФ Антон Клюев вернулся к закону, разработанному еще в апреле (при этом закон был разработан двумя партиями - КПРФ и «Единая Россия»). В нем предлагалось освободить жителей Владимирской области от взносов за капремонт с... 1 апреля по 1 июня 2020 года. В итоге, вокруг запоздалого закона разгорелись весьма горячие споры.

Многие представители партий «Единая Россия» и ЛДПР выступили против отмены платежей ввиду того, что второй квартал давно закончился. И сейчас все это выглядит неактуально да и как быть с теми, кто все это время за капремонт исправно платил. На это Антон Клюев резонно ответил, что решить эту проблему можно просто.

- Все решается элементарно, - сказал он. - Достаточно произвести перерасчет. Грубо говоря, в последующие месяцы жильцы не будут платить за капремонт, пока не компенсируется уплаченная ими уже сумма.

А представитель партии КПСС Иван Алтухов и вовсе предложил отменить сам платеж за капитальный ремонт, потому что, по его мнению, эта коммунальная услуга «нецелесообразна».

В итоге само голосование разделило депутатов на три части. За законопроект проголосовали восемь депутатов (причем трое сделали это заочно, так как на заседании не присутствовали), 10 депутатов были против отмены платежей за капремонт, а еще 15 человек воздержались от принятия решения.

Напомним, что в апреле готовый уже законопроект сняли с повестки из-за негативных отзывов о нем в Фонде капремонта и ряде муниципалитетов. При этом так как сам проект не был отклонен, его все равно должны были осудить в течение полугода. И в сентябре депутаты вернулись к его обсуждению. При этом актуальность его к этому моменту уже устарела, так как изначально отмену платежей фракции КПРФ и «Единой России» аргументировали тяжелой обстановкой из-за режима самоизоляции во время пандемии. Многие предприятия не работали, люди не получали зарплату. В сентября ситуация стала менее депрессивной.