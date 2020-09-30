Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 сентября 2020: в регионе ужесточается масочный режим

. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во Владимирской области по данным на утро 30 сентября коронавирусом заболели еще 43 человека: 9 случаев в Гусь-Хрустальном, 8 - во Владимире, 6 - в Муромском, 5 - в Вязниковском, 4 в Гороховецком, 3 в Суздальском, 2 в Юрьев-Польском, 2 в Селивановском, 2 в Коврове, 1 в Судогодском, 1 в Радужном. Выздоровели за вчерашний день 19 человек, а всего – 5912. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7295 случаев заболевания, большинство из которых - 1302 - во Владимире. 1032 случая в Гусь-Хрустальном, 712 - в Петушинском, 693 – в округе Муром, 622 - в Ковровском, 554 - в Александровском, 396 - в Вязниковском, 322 - в Собинском, 324 - в Юрьев-Польском, 230 - в Кольчугинском, 209 - в Меленковском, 175 - в Судогодском, 149 - в Киржачском, 154 - в Суздальском, 140 - в Селивановском, 112 - в Гороховецком, 97 - в Камешковском, 72 - в г. Радужном. За все время от коронавируса скончались 216 человек, трое пополнили печальную статистику за последние сутки. Гриппом в регионе пока не более никто, а вот ОРВИ за неделю подхватило более 5600 человек – это только те. Кто обратился к врачу. Но в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области отмечают: об эпидемии речь не идет, болеют не больше, чем в другие годы.

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А чиновники подсчитывают потери, которые понес бизнес из-за самоизоляции. Как напомнил первый заместитель губернатора Александр Ремига, за 3 месяца самоизоляции сильнее всего пострадало малое и среднее предпринимательство. С 1 апреля до 1 августа количество юрлиц в регионе сократилось почти на тысячу, индивидуальных предпринимателей – на один процент. В том числе предприниматели пострадали из-за дополнительных и незапланированных расходов на санитайзеры и маски, но избежать их пока не удастся.

- Необходимо постоянно напоминать бизнес-сообществу о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Ужесточается масочный режим. В торговых центрах, магазинах и местах массового пребывания людей должна проводиться регулярная обработка помещений. Расслабляться нельзя. Самое важное – сохранить здоровье граждан, – подчеркнул Александр Ремига.

О переводе на дистанционное обучение школьников речь тоже пока не идет, школы продолжают работать в особом режиме, также пока не планируется, по примеру Москвы, вводить дополнительные каникулы для учеников.