Во владимирских «Палатах» восстановили старинную плитку на полу и сделали музей в туалете

. Фото: Виктория СУХОВА

Можно сколько угодно ругать коронавирус, из-за которого были закрыты все учреждения культуры, но один несомненный плюс музейщикам он принес — в это время удалось привести в порядок так называемую входную группу владимирских «Палат».

Сувенирный магазин

Говорят, что театр начинается с вешалки. А каждый пришедший в центр «Палаты» должен почувствовать, что он попал в особое музейное пространство. Поэтому уже на входе в витрине стоят часы начала XIX века, которые мастера сумели отремонтировать.

- Это не просто материальный предмет, а предмет философский. Часы меряют наше время, а до нас отмеряли время других людей. Поэтому часы в музейном пространстве — это определенный символ, - подчеркнула Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ.

Это сувенирный магазин. Фото: Виктория СУХОВА

Справа расположился магазин, где туристы смогут купить себе на память сувенир: магниты, картины, книги, открытки, стеклянные изделия, сумки и футболки. Слева теперь находится гардероб. Сейчас здесь стоят небольшие скамейки, но в скором времени их заменят на большие высокие диваны, чтобы дети, которые приходят в музей на праздники, могли с комфортом переобуться и переодеться.

Так выглядит гардероб. Фото: Виктория СУХОВА

И, что немаловажно, свободно передвигаться по первому этажу «Палат» теперь смогут инвалиды-колясочники. Раньше их приходилось переносить на руках, теперь все мешающие пороги убрали и через гардероб они с легкостью смогут выезжать для просмотра экспозиции. А для людей с проблемами зрения и слуха на первом этаже поставили современный информационный блок.

Кстати, ходить туристы теперь будут по восстановленной старинной шестигранной плитке, характерной для построек конца XVIII - начала XIX веков.

Плитку заказывали в Санкт-Петербурге. Фото: Виктория СУХОВА

- Только одно предприятие делает сегодня такие работы. Это предприятие из Санкт-Петербурга. Работы осложнились тем, что партия была пережжена, нарушили хрупкость. И мы ждали, когда сделают качественную плитку, - рассказала Светлана Мельникова.

Музей в туалете

Изюминкой «Палат» стал туалет. И дело даже не в том, что он современный и предназначен, в том числе, и для инвалидов. В нем находятся настоящие музейные экспонаты — репродукции плакатов и туалетные принадлежности дам и мужчин XIX века. Щипчики, флакончик для духов, мыло, пудра, мужской несессер, который никогда не выставлялся в музее. Вскоре экспозицию дополнят фарфоровые «аксессуары».

А так выглядит туалет. Фото: Виктория СУХОВА

- Были заменены все коммуникации, сделан навесной потолок, все двери выполнены из натурального дерева — лиственницы. В женской части мы поставили пеленальный столик. А намылить руки теперь можно бесконтактно. Что очень важно в плане безопасности, - подчеркнула директор музея-заповедника.

Теперь дети, ожидая своей очереди, смогут узнать много нового и интересного. Обошелся такой туалет почти в 3,5 миллиона рублей.

Путешествие по старинному Владимиру

Вдоль коридора будут улочки областного центра начала XIX века. В музее решили воспроизвести их своими руками — закупили материал на 500 тысяч, сделали деревянные витрины, осталось дело за малым — расписать их. За окошками поставят экспонаты, и улица превратится в интерактивную.

- Гости смогут как и прежде идти по центральной улице Владимира, но при этом здесь будет много «вкусностей» и «интересностей» - здесь можно будет все трогать, ко всему прикасаться. Улица станет живой и доступной для всех посетителей, - приоткрыла завесу тайны Светлана Мельникова. - Появится новая экспозиция уже в этом году.

Интересно, что противопожарную дверь, ведущую в фонды, в «Палатах»решили замаскировать. На ней изображена Старая аптека и рузинский кот.

Обновится и трактир. Здесь не стоит ждать современных прилавков — все будет выполнено под старину. Помогут воссоздать эпохи вещи из музейного фонда. Но как и прежде в трактире можно будет праздновать дни рождения, отмечать масленицу и другие события.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

490 тысяч туристов посетило музей-заповедник в этом году. Это на 40 процентов меньше, чем в прошлом.