Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 сентября 2020: статистика по Covid-19 растет, а по ОРВИ падает

. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, что мы вышли на стабильные +40 с лишним за сутки. Именно столько случаев заражения новой коронавирусной инфекцией уже второй день подряд регистрирует Роспотребнадзор.

Если говорить о данных на восемь часов утра 29 сентября, то к этому моменту лабораторно подтвержден 41 случай заболевания Covid-19. Впервые за долгое время неприятный рейтинг возглавил Владимир, где заболели девять человек. В остальных районах случаи распределились следующим образом:

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 7 сл. в Александровском,

- 6 сл. в Гороховецком,

- 3 сл. в Суздальском,

- по 2 сл. в Петушинском, Муромском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Селивановском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7252 случая заболевания (1294 сл. в г. Владимире, 1023 сл. в Гусь-Хрустальном, 712 сл. в Петушинском, 687 сл. о. Муром, 620 сл. в Ковровском, 554 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 322 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 151 сл. в Суздальском, 138 сл. в Селивановском, 108 сл. в Гороховецком, 97 сл. в Камешковском, 71 сл. в г. Радужном).

А пока статистика по коронавирусу растет, эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом стала чуть лучше. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, на последней неделе сентября в регионе показатели по этим болезням стабильные: болеют не больше, чем обычно в это время года. Превышение эпидророга во всех возрастных категориях не зарегистрировано. За семь дней по области за медицинской помощью обратилось 5612 человек с признаками ОРВИ, среди них 2816 детей. Чуть меньше половины заболевших живет во Владимире. В областной столице за неделю зарегистрировано 2536 обращений граждан в поликлиники, среди них 1365 детей. Также в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 24 больного острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, выявлено два случаев риновируса.

Ну, и ждем в ближайшее время заседания областного штаба по коронавирусу. Оно должно состояться либо во вторник, либо в среду (29-30 сентября). На нем, напомним, должны обсудить возможное ужесточение мер режима самоизоляции в регионе.