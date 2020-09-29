Богородице-Рождественский монастырь во Владимире приведут в порядок

. Фото: Виктория СУХОВА

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области разрешила отремонтировать стены и башни мужского монастыря на Большой Московской. Поскольку он относится к памятникам культурного наследия федерального значения и построен в XVIII веке без ее разрешения епархия не могла даже провести косметический ремонт. Правда, разрешение госинспекции распространяется не на все работы – оно позволяет привести в порядок осыпающиеся стены и башни, которые уже несколько лет выглядели печально – местами там даже вылетели кирпичи.

- В рамках выданного разрешения планируется осуществить работы по ремонту уличного фасада памятника. Данные работы направлены на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии, - пояснили в инспекции.

Сейчас специалисты оценивают масштаб реконструкции, а завершить ремонтные работы планируется в декабре текущего года. В епархии надеются, что в преддверии 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое планируется отметить в следующем году, выделят дополнительное финансирование на реставрацию монастыря, где находились его мощи. Тем более, что Владимир станет одной из площадок, где пройдут торжества. Напомним, 6 декабря 1263 года Александр Невский был погребен в монастыре Рождества Богородицы, а в XVIII веке его мощи перевезли в Санкт-Петербург.

. Фото: Виктория СУХОВА

Кстати, стена вокруг монастыря не всегда была каменной. По сведениям из архивов монастырская стена до 1700 года была деревянной. В древности, когда существовали крепостные валы и рубленые стены на валах, ограда обители с южной и восточной сторон находилась ниже валов, внутри насыпи. В 1700–1701 годах часть ограды с северной и западной сторон была отстроена в камне. Северные святые врата, очевидно, стали каменными в 1607 году, когда была построена надвратная Александро-Невская церковь. Тогда же церковь была расписана сценами Страшного Суда, на выступах были изображены владимирские чудотворцы и великомученик Димитрий Солунский. Восточные ворота монастыря были заложены после выноса мощей святого Александра Невского. Каменная арка этих ворот также была украшена росписью. В 1719 году монастырская стена внутри насыпи сгорела и была поставлена новая на валах. К 1763 году монастырская стена со всех сторон обители была каменной, с четырьмя воротами и четырьмя угловыми башнями. Сегодня стены и башни Богородице-Рождественского монастыря во Владимире в композиционном и декоративном решении повторяют оборонительные стены монастырей XVII столетия.

А вот забор из поликарбоната, поставленный вдоль тротуара около монастыря в июле, убирать не будут. В госинспекции по охране объектов культурного наследия отмечают, что хотя забор и не вписывается в исторический облик центра, но и не нарушает требования: прямого запрета на установку забора в охранной зоне памятников нет. Кстати, заборчик нужен, чтобы защищать от грязи и брызг не только пешеходов, но и стены монастыря.