Владимирские футболисты выиграли третий матч подряд, а муромские - сыграли вничью

Скриншот из прямой трансляции.

В минувшие выходные прошли очередные матчи Первенства России. Владимирская и муромская команды принимали соперников дома.

«Мальчишки больше хотели победы»

Соперником «Торпедо» стал клуб «Локомотив-Казанка». Уже с первых минут черно-белые захватили преимущество и на 27-й минуте закрепили свой успех в гол. Дмитрий Чернухин с пенальти открыл счет. К концу первого тайма владимирские футболисты удвоили преимущество — гол в ворота соперников сумел забить Дмитрий Калабухов. Противники начали наседать во втором тайме и смогли отыграть один мяч. Но сравнять счет у них не получилось.

По окончании матча владимирские футболисты поздравили своего наставника Дмитрия Вязьмикина с днем рождения, которому в день матча исполнилось 48 лет. Победа игроков стала для него приятным подарком.

- Соперник, на мой взгляд, одна из самых играющих команд в нашей лиге. На поле молодые, обученные ребята, которые знают, что нужно делать на поле. Поэтому играть с ними было непросто. Они больше контролировали мяч, хотя мы пытались противодействовать. Но ответные атаки - один из компонентов, на которые мы рассчитывали, сработали. Наши мальчишки больше хотели победы, - подчеркнул главный тренер «Торпедо».

Это была пятая игра без поражения и третья подряд победа. Сейчас «Торпедо» находится на десятом месте турнирной таблицы. Следующую встречу черно-белые проведет на домашней арене 3 октября. Футболисты встретятся с командой «Луки-Энергия» из Псковской области.

Боевая ничья

Муромские футболисты на своем поле принимали столичный клуб «Родина». В первом тайме гости чаще контролировали мяч, однако атаки «Мурома» были острее.

На 38-й минуте гости открыли счет, отыграться муромским футболистам удалось в начале второго тайма. Иван Рапаков в падении замкнул подачу Даниила Шабалина. Матч завершился боевой ничьей.

- В принципе, я считаю, что игра достаточно хорошо складывалась. Просто мы не забили свои моменты. Жаль, что пропустили такой обидный гол. Но хорошо, что не бросили играть и сравняли, - сказал после матча Максим Зимарев, сыгравший за «Муром» уже 50-й матч.

А вот тренер «Родины» Денис Лактионов отметил, что в прошлом году муромские футболисты играли интереснее, а сейчас на поле простой футбол.

- С учетом того, что прошлую игру мы проиграли, чисто психологически ребятам было непросто, - вступился за своих подопечных Олег Стогов. - А игра была достойной - с обилием моментов, которые могли использовать обе команды. Что касается пропущенного гола, то это была ошибка молодого вратаря. Мы поддержали его, потому что в нормальной команде так и должно быть.

В следующем туре «Муром» 3 октября сыграет в гостях с подмосковной командой «Олимп-Долгопрудный», который сейчас занимает первую строчку турнирной таблицы.