Проект реставрации кинотеатра «Художественный» во Владимире разработает «Градпроект»

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Владимирская городская администрация решила своими силами восстановить кинотеатр «Художественный», закрытый одиннадцать лет назад, в 2009 году. На разработку проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения выделили чуть больше 1 300 тысяч рублей, а по факту потратят чуть меньше – 1 295 310,90 рублей.

Напомним, здание, построенное в 1788 году, использовалось под торговые заведения, гостиницу, с 1913 года - под кинотеатр. Мэрия четыре раза пыталась отреставрировать историческое здание на улице Большой Московской с помощью концессионеров, но неудачно. Несколько раз чиновники даже оглашали дату открытия кинокомплекса, например, был момент, когда надеялись вернуть «Художку» в начале марта 2018 года. Потом говорили, что кинотеатр распахнет двери 1 августа 2020 года. Но не сложилось.

Соглашение с последним концессионером ООО «ЛиЛу продакшн» из Московской области, обещавшим восстанавливать здание поэтапно, возвести пристройку во дворе и вложить в обустройство кинотеатра около 150 миллионов рублей, пришлось расторгать через суд осенью прошлого года. После этого в городской администрации и решили взяться за дело сами и создать развлекательный центр, где будет не только кинозал, но и место для молодежных объединений, а возможно, и местный театр юного зрителя (ТЮЗ).

Итак, на разработку проектной документации выделили чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. За такие деньги подготовить проект готово ООО «Градпроект» - владимирская компания, основанная в 2007 году и работающая в области градостроительства, архитектуры, городского дизайна, инженерных сооружений, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Кстати, желающих подготовить проект было всего два – участвовала еще Московская компания. Но приоритет единогласно отдали местным.