Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 сентября 2020: результаты проверок магазинов — продавцы носят маски, покупатели — нет

Фото предоставлено Роспотребнадзором по Владимирской области.

И вновь кривая заболеваемости коронавирусом Covid-19 идет вверх. Владимирский Роспотребнадзор обновил данные за сутки, и на восемь часов утра 28 сентября лабораторно подтверждено 40 заболеваших

Вот как распределились все случаи:

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Муромском районе и в г. Владимире,

- 6 сл. в Селивановском,

- 5 сл. в Александровском,

- 4 сл. в Гороховецком,

- по 1 сл. в Петушинском, Камешковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7211 случаев заболевания (1285 сл. в г. Владимире, 1015 сл. в Гусь-Хрустальном, 710 сл. в Петушинском, 685 сл. о. Муром, 620 сл. в Ковровском, 547 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 320 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 148 сл. в Суздальском, 137 сл. в Селивановском, 102 сл. в Гороховецком, 96 сл. в Камешковском, 71 сл. в г. Радужном).

Тем временем тот же Роспотребнадзор опубликовал первые результаты массовых проверок магазинов региона, о которых сообщал губернатор Владимир Сипягин в конце прошлой недели. Проверки проходили в минувшие выходные (26-27 сентября) и дали в целом вполне ожидаемые результаты.

Напомним, что на территории Владимирской области по-прежнему все посетители и сотрудники магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров обязаны носить маски и перчатки. Так вот, большинство продавцов в магазинах придерживаются масочного режима и используют средства индивидуальной защиты. Сотрудники торговых точек соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования. А вот покупатели «чихать» хотели на масочный режим. Большинство людей заходят в помещения без масок и перчаток, а на просьбы кассиров и продавцов не реагируют.

Кстати, в Роспотребнадзоре уточнили, что вообще продавцы обязаны уведомлять таких покупателей о том, что они обязаны носить маску в магазине, а также предложить их тем, у кого их нет. При этом руководство магазина само решает, сделать ли маски платными или бесплатными. Однако тем, кто без масок, в магазинах должны отказывать в обслуживании. И вот этого практически нигде не происходит. В Роспотребнадзоре ссылаются на нормы 68-го Федерального закона («О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Кстати, по нормам того же закона покупателей без масок могут штрафовать. Однако во время выходных проверок этого не делалось. Так как их проводили представители Роспотребнадзора и областного департамента предпринимательства. Но это не означает, что после этих проверок в магазины и торговые центры не придут те, кто имеет право выписывать штрафы.