Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 сентября 2020: в регионе началась вторая волна?

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Понятие «вторая волна» касаемо новой коронавирусной инфекции вызывает разные мнения. Кто-то говорит, что она уже началась, просто об этом не говорит, кто-то утверждает, что еще первая волна не закончилась. В любом случае последние дни наметился резкий скачок заболеваемости по Covid-19. И выглядит он пугающе.

Если 25 сентября за сутки заболели коронавирусом всего 29 человек, то 27 сентября Роспотребнадзор заявил, что на 9 часов утра лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания. Так много заболевших не было более двух месяцев.

Вот как распределились случаи:

- 8 сл. в Муромском,

- 6 сл. в Александровском,

- по 5 сл. в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах,

- 4 сл. в г. Владимире,

- по 3 сл. в Ковровском и Гороховецком районах,

- 2 сл. в Меленковском,

- по 1 сл. в Кольчугинском, Юрьев-Польском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 7171 случай заболевания (1278 сл. в г. Владимире, 1007 сл. в Гусь-Хрустальном, 709 сл. в Петушинском, 678 сл. о. Муром, 620 сл. в Ковровском, 542 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 320 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 147 сл. в Суздальском, 131 сл. в Селивановском, 98 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 71 сл. в г. Радужном).

Напомним, что во вторник, 29 сентября должен собраться региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Там как раз должны обсудить необходимость ужесточения мер по борьбе с инфекцией.

Ну, а пока медики пытаются митингами добиться справедливости со стимулирующими выплатами. 26 сентября во Владимире в Центральном городском парке почти 20 сотрудников больниц 33 региона провели пикет, на котором они требовали, чтобы для всех медиков страховали на случай заражения коронавирусом, а не только тех, кто работал в Covid-госпиталях. Кстати, на пикете были представители областной администрации. Медиков выслушал директор департамента региональной политики Владимирской области Денис Лякишев. Он записал все требования врачей и обещал передать их руководству администрации Владимирской области.