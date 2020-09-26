Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 сентября 2020: владимирцев ждут проверки соблюдения масочного режима в магазинах и автобусах

. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 23 июля у нас не было столько заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по числу выявленных лабораторно случаев Covid-19. И на восемь часов утра 26 сентября у нас +36 случаев. Скачок очень резкий.

Больше всего случаев выявили в Гусь-Хрустальном районе – здесь заболели восемь человек. А вот как распределились остальные случаи:

- 6 сл. в Селивановском;

- по 5 сл. в г. Владимире и Муромском районе,

- 3 сл. в Кольчугинском;

- по 2 сл. в Александровском, Ковровском, Вязниковском и Суздальском районах,

- 1 сл. в Петушинском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7132 случая заболевания (1274 сл. в г. Владимире, 1002 сл. в Гусь-Хрустальном, 709 сл. в Петушинском, 670 сл. о. Муром, 617 сл. в Ковровском, 536 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 319 сл. в Юрьев-Польском, 229 сл. в Кольчугинском, 207сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 147 сл. в Суздальском, 126 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).

При этом еще вчера было 29 заболевших. И губернатор Владимир Сипягин на вопрос «ждать ли нам ужесточения мер по борьбе с коронавирусом» заявил, что пока паниковать не стоит.

- Ситуация по количеству заболевших стабильная, у нас нет всплеска, как в других регионах. Однако я не отменял меры безопасности, связанные со старшим поколением. Самое главное, чтобы они соблюдались, - подчеркнул Владимир Сипягин. - И все же я активизирую проверки, которые были в период активного роста заболевших. Они начнутся уже в эти выходные.

Итак, с этих выходных владимирцев ждут массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. Проверяющих следует ждать торговым центрам, магазинам, общественному транспорту. Тех, кто не исполняет, будут штрафовать. Речь сейчас не о простых людях, а о руководителях торговых центров, пассажироперевозчиках.

Кстати, на днях ужесточили меры туристам, вернувшихся с отдыха заграницей. Если раньше они просто должны были сдать и загрузить результаты тестов на коронавирус в течение трех дней, то теперь до получения отрицательного результата они обязаны соблюдать режим самоизоляции. Это уже вызвало всплеск недовольства среди горожан, которые планировали вернуться из отпуска и на следующий день выйти на работу. Подчеркнем, что за пропущенные дни больничный лист никто не даст.