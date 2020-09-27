Во Владимирской области запретили продавать детям зажигалки

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Были в сентябрьской повестке и законопроекты, которые вызвали весьма горячие дискуссии. Среди таких был, например, закон, вводящий запрет продажи детям товаров, в состав которых входит сжиженный газ. В народе его уже успели окрестить законом о «зажигалках».

Законопроект, который был разработан совместно с прокурором Владимирской области Игорем Пантюшиным, пытается оградить молодежь от новомодной сейчас угрозы - «сниффинга». За этим англицизмом прячется достаточно страшное явление, когда подростки используют сжиженный газ для достижения состояния так называемого токсикологического опьянения. По сути, речь идет о новой разновидности токсикомании, только в данном случае подростки вдыхают не клей или бензин, а газ, входящий в состав зажигалок и туристических баллонов, продающихся на каждом углу. Газ вдыхать легко, он вытесняет при этом из организма кислород, что в итоге вызывает в мозге гипоксию – кислородное голодание. Кратковременно это дает эйфорию, в долгосрочной перспективе приводит к уничтожению нейронов и разрушению мозга.

По данным прокуратуры за последние четыре года в регионе погибли от сниффинга восемь подростков. При этом самым известным стал случай в Судогодском районе, где у молодого человека после употребления сжиженного газа случилась остановка сердца.

Противником запрета стал депутат от КПРФ Максим Шевченко, который аргументировал свою позицию, что для детей многие предметы опасны, однако их при этом не запрещают.

- Ну, давайте мы газовые плиты запретим — от них тоже надышаться можно, - говорил он. - А еще ножи опасны. Что их, тоже запретить?! Кроме того, мы сейчас популяризируем то, что не каждому известно. Кто сейчас знает о сниффинге? А после нашего закона точно все узнают. Какие-то подростки после этого захотят узнать, что это такое на личном опыте. Запрет продажи зажигалок не поможет решить причину проблемы, по которой несовершеннолетние начинают употреблять различные наркотики. Я предлагаю создать вместо этого институт психологической помощи подросткам, который сможет увести детей от запрещенных препаратов.

Защитники законопроекта ответили Максиму Шевченко на это тем, что одно другому не мешает. И создание психологической помощи хоть и нужная вещь, но не отменяет необходимость запрета.

- Я вам как директор школы скажу, что запрет хоть и вызывает вначале интерес у подростков к запретному, в долгосрочной перспективе помогает решить эти проблемы, - сказала депутат Инна Гаврилова. - В свое время у меня рядом со школой был магазинчик, продающий алкоголь. И продавцы продавали спиртное детям. И только после того, как появился закон запрещающий продажу крепких напитков рядом с образовательными учреждениями, я смогла побороть эту проблему. Так что новый закон необходим. Он позволит оградить нас хотя бы от нерадивых продавцов.

В итоге, закон приняли практически единогласно. Депутаты ЗС в итоге не только запретили продавать товары, содержащие сжиженный газ, но и ввели штрафные санкции для тех, кто продает эти товары детям, а также занимаются вовлечением в «сниффинг».

- Штрафы, достаточно серьезные. Так что мы надеемся, что они остановят людей от необдуманных шагов, - рассказал депутат Александр Нефедов. - Смотрите сами, мы предлагаем два серьезных штрафа - для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 10000 до 20000 рублей, для юридических – от 30000 до 50000 рублей.