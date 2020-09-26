Самую красивую деревню Владимирской области впервые нашли в Ковровском районе

Клязьминский городок. Фото группы ВК "Самая красивая деревня Владимирской области"

Итоги традиционного конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» подвели 25 сентября. На это звание претендовали 99 сел и деревень со всех районов региона: 47 в категории до 150 жителей, 46 покрупнее - в категории до тысячи жителей, и шесть – как населенные пункты в категории до 3500 человек. Для сравнения: в прошлом году на эту роль претендовали 95 сел и деревень, а в позапрошлом году – 76.

Фото группы ВК "Самая красивая деревня Владимирской области"

Правила участия в конкурсе на самую красивую деревню региона не изменились. Заявки принимали в трех категориях по численности населения: до 150 жителей, от 150 до 1000 человек и от 1000 до 3500. Члены жюри оценивают деревенские красоты по восьми пунктам: архитектура, наличие объектов живой и неживой природы, культурная составляющая, туристический потенциал, экология и благоустройство. Как и в любом конкурсе красоты, конкуренция жесткая. Призовой фонд в этом году - почти миллион рублей. Победителя ждет Гран-При, размером в 150 тысяч рублей. Также в каждой из 3 групп определят победителей и призеров: за первое место дадут 80 тысяч рублей, за второе - 50 тысяч и третье место - 30 тысяч рублей. Лучшие в номинациях получат от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото группы ВК "Самая красивая деревня Владимирской области"

В этом году поощрить решили всех участников. Так «Самой молодой деревней» стало село Караваево Петушинского района, «Самая благоустроенная деревня» - Приволье Камешковского района, деревня Смыково Судогодского района победила в номинации «Самая перспективная деревня». Деревню Станция Мстера Вязниковского района признали «Самой известной деревней», а деревня Васильевка Собинского района победила в номинации «Самая креативная деревня», где членов жюри встречали байкеры.

Часть победителей выбрали участники интернет-голосования. Так среди самых маленьких деревень большинство проголосовало за деревню Большое Иваньково Собинского района, в категории «до 1000 жителей» выиграло село Филипповское Киржачского района, а в категории до 3500 человек первое место заняло село Заречное Собинского района.

Клязьминский городок. Фото группы ВК "Самая красивая деревня Владимирской области"

Первое место среди самых маленьких деревень заняла деревня Бродницы Суздальского района, среди населенных пунктов с численностью до 1000 человек победителем стало село Филипповское Киржачского района, а среди самых крупных - село Илькино Меленковского района. А гран-при конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» выиграл Клязьменский городок Ковровского района, некогда бывший центром Стародубского княжества. Кстати, члены жюри признались, что выбор дался им нелегко. Раньше самые красивые деревни находили в Судогодском, Собинском, Меленковском районах, а два последних года – в Камешковском районе.