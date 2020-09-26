Чем заняться в выходные владимирцам: можно посчитать птиц, послушать рок, посмотреть на звезды

Группа "Три!Четыре". Фото из личного архива группы

Пока на улице «бабье лето», не сидите дома. Лучше погуляйте в парке и посчитайте, например, синиц, дятлов, воробьев. Зачем? Спросите вы. Рассказываем - с 26 сентября по 4 октября пройдут Международные дни наблюдений птиц.

В ближайшие недели миллионы перелетных птиц покинут Евразию, отправляясь на места своих зимовок. Пернатые странники должны преодолеть тысячи километров и избежать многих опасностей, поджидающих вдоль пролетных путей.

Смысл акции – узнать, сколько и каких птиц за определенный промежуток времени можно встретить в разных уголках континента. Поэтому главная задача дней наблюдений – переписать всех птиц, встреченных вами за любой промежуток времени в эти дни и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры. Даже если вы до сих пор никогда не увлекались птицами – это не помеха тому, чтобы в субботу или воскресенье немного понаблюдать за ними. Если у вас нет времени выехать на природу, сделайте это в городском парке. Если вы – не городской житель, выйдите на окраину поселка и посчитайте птиц, которые вас окружают. Пернатых можно считать даже в пути, из окна автобуса или электрички.

Чтобы наблюдения вошли в международный банк данных, запишите их результаты. Напишите ваше имя и укажите дату, место и время, где были проведены наблюдения. Выпишите в столбик названия видов и укажите число особей каждого вида. Отметьте также, сколько встреченных птиц были вам незнакомы. После чего заполните анкету участника Дней наблюдений птиц на сайте www.biodat.ru.

Рок-осень

26 сентября в 19 часов в областном доме работников искусств пройдет фестиваль молодежной альтернативной музыки «Рок осень-2020». На площадке выступят музыкальные коллективы Владимира, Вязников, Камешково, Суздаля и других городов. Прозвучит как авторский рок, так и известные рок-хиты.

Сверхзадача этой рок-осени — желание вернуть людям культуру «настоящего рока», приблизить искусство музыки к массовому зрителю, вовлечь самих зрителей в невероятный круговорот музыкального искусства трехчасового часового рок-нон-стопа. Цена билета — 150 рублей.

Атомный велопробег

26 сентября владимирцев приглашают не просто прокатиться по родному городу на велосипеде, но и измерить уровень радиоактивности в общественных местах.

После инструктажа участники получат дозиметры и маршрутные листы. Они сделают замеры уровня радиации в разных точках города, а результаты измерений будут нанесены на google-карту и выложены в открытый доступ.

К велосипедистам присоединятся любители самокатов и пеших прогулок, чтобы измерить как можно больше труднодоступных объектов. Организаторы акции просят участников проявить ответственность и не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Велопробег стартует в 11 часов по адресу: Октябрьский пр-т, 3, вход со двора через шлагбаум.

Семейный день в планетарии

Владимирский планетарий

26 сентября в планетарии пройдет «Осенний калейдоскоп», в программе которого могут поучаствовать не только дети, но и их родители.

11.00 — лекция-сеанс для детей 5-7 лет «Как Гришка стал космонавтом».

12.00 - лекция-сеанс для детей 7-11 лет «Страна Настенкиных фантазий».

13.00 - лекция-сеанс для детей от 12 и старше «Поэтическая Вселенная».

17.20 — творческая мастерская «Самоделкина» - «Космос в банке» (по предварительному бронированию).

18.00 — лекция-сеанс для детей 7-9 лет «Проделки Луны».

19.00 - лекция-сеанс для детей от 12 и старше «Волшебница Луна».

19.30-21.30 — наблюдение в телескоп (при условии ясного неба)

Входной билет — 50 рублей, с посещением лекции-сеанса — 100 рублей.

Мастер-класс — 50 рублей, наблюдение в телескоп — 30 рублей.

Виртуальный концерт

26 сентября в 13 часов во Владимирской областной филармонии вновь начнет работу виртуальный концертный зал! В этот день публику ждет онлайн-трансляция выступления государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского. В его исполнении прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского.

Трансляция будет проходить в Панорамном зале филармонии, вход для всех желающих свободный, но количество мест ограниченно.

Оранжевый мяч

Всероссийскому массовому турниру по баскетболу 3х3 быть! Он пройдет 27 сентября в 11 часов.

В каждой команде - четыре человека: трое играют на площадке, а еще один – запасной. Категории: девочки до 13 лет, девушки 14-16 лет, девушки 17-18 лет, девушки 19 лет и старше, мальчики до 13 лет, юноши 14-16 лет, юноши 17-18 лет, мужчины 19 лет и старше.

Приходите и поддержите спортсменов! Программа будет насыщенной! Место встречи — парковка ледового комплекса «Владимир» (проспект Ленина, 79а). Вход свободный.