Коронавирус во Владимирской области: ждать ли второй волны?

Тем, кто вернулся с отдыха, до получения отрицательного результата на тест, нужно сидеть дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице с каждым днем становится все больше заболевших коронавирусом. Видимо, ситуация начала выходить из-под контроля, раз мэр Сергей Собянин просит не выходить на улицу пожилых людей и призывает предприятия распустить работников на удаленку.

Будет ли ужесточение мер во Владимирской области? Ведь каждый день коронавирусом заражается по 30 человек. Губернатор Владимир Сипягин считает, что пока паниковать не стоит.

- Ситуация по количеству заболевших стабильная, у нас нет всплеска, как в других регионах. Однако я не отменял меры безопасности, связанные со старшим поколением. Самое главное, чтобы они соблюдались, - подчеркнул Владимир Сипягин. - И все же я активизирую проверки, которые были в период активного роста заболевших. Они начнутся уже в эти выходные.

Проверяющих следует ждать торговым центрам, магазинам, транспорту. Ведь несмотря на развешенные объявления об обязательном ношении масок, продавцы и покупатели пренебрегают ими. То же самое в автобусах и троллейбусах — кондуктора стали носить маски спущенными - на подбородках, что уж говорить о пассажирах. Тех, кто не исполняет, будут штрафовать. Речь сейчас не о простых людях, а о руководителях торговых центров, пассажироперевозчиках.

- На следующем заседании областного оперативного штаба мы рассмотрим текущую ситуацию и, возможно, скорректируем меры безопасности, - подчеркнул глава региона.

Кстати, на днях ужесточили меры туристам, вернувшихся с отдыха заграницей. Если раньше они просто должны были сдать и загрузить результаты тестов на коронавирус в течение трех дней, то теперь до получения отрицательного результата они обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Это уже вызвало всплеск недовольства среди горожан, которые планировали вернуться из отпуска и на следующий день выйти на работу. Подчеркнем, что за пропущенные дни больничный лист никто не даст.