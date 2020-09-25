Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 сентября 2020: владимирцев, переболевших Covid-19, отправят на реабилитацию в Иваново

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Впервые за достаточно продолжительное время число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки не превысило 30. Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные статистики, и на восемь часов утра 25 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев.

Вот как распределились случаи:

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 6 сл. в городе Владимире и Муромском районе,

- 4 сл. в Селивановском,

- 2 сл. в Александровском,

- по 1 сл. в Ковровском, Вязниковском, Суздальском и Кольчугинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7096 случаев заболевания (1269 сл. в г. Владимире, 994 сл. в Гусь-Хрустальном, 708 сл. в Петушинском, 665 сл. о. Муром, 615 сл. в Ковровском, 534 сл. в Александровском, 389 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 316 сл. в Юрьев-Польском, 229 сл. в Кольчугинском, 207сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 145 сл. в Суздальском, 120 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном.

Тем временем, стало известно, что областные власти готовы отправлять на реабилитацию и восстановление жителей Владимирской области, переболевших Covid-19. Всем им готовы предоставить восстановление в Ивановском медцентре «Решма». В первую очередь выбирают тех, кто переболел тяжелой формой, в том числе после ковидной пневмонии. В среднем один курс рассчитан на десять дней: по мнению врачей, за это время восстановится не только функции легких, но и психоэмоциональное состояние. Еще владимирцы могут рассчитывать на физиотерапевтичекое лечение, ингаляционную терапию, массаж, лечебную физкультуру, в том числе с использованием тренажеров. Кто именно поедет на реабилитацию – решает лечащий врач. А программа реабилитации у каждого своя – с учетом возраста, хронических заболеваний и прочих нюансов.