Владимирским лесам угрожают вредители и «черные» лесорубы

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Владимирская область богата деревьями – леса занимают 1,6 миллиона гектаров, это больше половины всей территории, а 54% из них – хвойные. Как отмечают в департаменте лесного хозяйства, лес в регионе берегут и все вырубленные деревья сажают, восполняя потери полностью. Максимально за год в регионе могут вырубить 2,2 миллиона кубометров древесины, но выбирают ее не до конца, а только частично – примерно на 70%.

- Мы восстанавливаем 100 процентов от вырубаемых площадей. В этом году лесовосстановление запланировано на 5,4 тысячах гектар, на четырех тысячах уже высажены деревья, остальное доделаем осенью. Но с точки зрения обывателя это не всегда заметно. Человек не живет так долго, как хотелось бы, - отметил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.

Сейчас в регионе две трети лесов сданы в аренду 94 компаниям, арендаторы вырубают около 1,7 миллиона кубометров ежегодно. А вот «черные» лесорубы, незаконно выкашивающие деревья, хоть и вырубают меньше, но наносят более серьезный ущерб. Только с начала этого года лесники насчитали 93 незаконных рубки деревьев, сумма ущерба превысила 60 миллионов рублей. Почти столько же вырубили и в прошлом году. Нарушителей стараются привлекать к ответственности, но получить с них деньги, которые пойдут на восстановление деревьев, не всегда просто. Сейчас в области за незаконную вырубку возбуждено 39 уголовных дел, наказание понесли пока только три нарушителя. В суды подали 26 исков на три миллиона рублей, но взыскать удалось только один миллион из трех. Чуть лучше ситуация со штрафами: из почти трех миллионов взыскали чуть больше половины.

Кроме «черных» лесорубов, деревьям угрожает ткач-пильщик. Эти вредители поедают хвою, от этого нарушается фотосинтез, дерево ослабевает и высыхает, становится непригодным к лесозаготовкам. Опасный вредитель появился в регионе в 1982 году, но в полную силу вошел позднее, оккупировав леса на границе Селивановского, Судогодского и Ковровского районов. В 2012 году он уничтожил четыре тысячи гектаров леса – в два раза больше, чем в 2010 году. Пять лет обработки лесов позволили затормозить процесс, но не гарантировали победы над жуком.

- Сейчас очаг затух, но популяция еще присутствует. Больше всего их в Селивановском районе, где он и возник. Цикл развития его очень длинный, до пяти лет, причем часть времени он проводит глубоко в земле, - говорит Евгений Малышев.

Еще одна проблема – лесные пожары – в этом году обошла регион стороной. Горело меньше, чем в прошлые годы: всего 65 пожаров на 67 с небольшим гектаров.

- Пожароопасный сезон прошел в штатном режиме. Помог комплексный подход: мониторинг через спутники, наблюдение в режиме реального времени через 30 камер, установленных на возвышении, авиационный мониторинг, патрули. Это позволяло незамедлительно реагировать на любой дымок, - говорит главный лесник региона.