Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 сентября 2020: семейную пару из Кольчугинского района оштрафовали за то, что они, заразившись коронавирусом, выходили из дома

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области 6 сентября лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем вчера.

Больше всего заболевших во Владимире – 9 человек, 4 человека в Муромском районе, 3 человека в Ковровском районе, по 2 - в Гусь-Хрустальном, Селивановском, Кольчугинском районах, по 1 человеку в Александровском, Судогодском, Киржачском, Петушинском, Меленковском, Гороховецком, Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6493 случая заболевания (1111 сл. в г. Владимире, 931 сл. в Гусь-Хрустальном, 687 сл. в Петушинском, 613 сл. о. Муром, 570 сл. в Ковровском, 478 сл. в Александровском, 340 сл. в Вязниковском, 314 сл. в Собинском, 303 сл. в Юрьев-Польском, 219 сл. в Кольчугинском, 198 сл. в Меленковском, 165 сл. в Судогодском, 145 сл. в Киржачском, 124 сл. в Суздальском, 84 сл. в Камешковском, 73 сл. в Гороховецком, 71 сл. в Селивановском, 67 сл. в г. Радужном).

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Несмотря на серьезность заболевания, некоторые до сих пор пренебрегают безопасностью, причем не только своей, но и других людей. В частности, Кольчугинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей семейную пару за нарушение самоизоляции.

Выяснилось, что семья, заразившись коронавирусом, не стала сидеть дома положенные 14 дней до прихода отрицательных анализов, а несколько раз выходила из дома, создавая угрозу заражения других людей.

Учитывая, что кроме пенсии супруги не имеют никакого дохода, суд предоставил рассрочку уплаты штрафа на три месяца. Ежемесячно каждый из супругов должен выплачивать по пять тысяч рублей, начиная со дня вступления постановления в законную силу.