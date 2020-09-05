Во Владимире появился самый большой портрет Виктора Цоя в стране

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Фанат легендарной группы «Кино» и ее фронтмена Виктора Цоя из Владимира Андрей Каржин сделал жителям города настоящий подарок – по его инициативе на стене пятиэтажки по улице Лакина появился, пожалуй, самый большой в стране портрет рок-музыканта. Его появление приурочено к 30-летию со дня гибели легенды.

Автором граффити размером 12 на 12 метров стал известный московский художник Виталий Борисов. Вместе со своей командой, которая приехала с ним, он три дня трудился над созданием портрета на основе довольно известной фотографии исполнителя. Чтобы нарисовать граффити на высоте пятиэтажки, энтузиастам пришлось привлечь автовышку. А еще немного доработать изображение, дорисовав руку, чтобы оно выглядело более объемным.

Под портретом по планам со временем дорисуют надпись из песни Виктора Цоя «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть».

Рядом с огромным портретом находится еще одно место, которые является знаковым для владимирских поклонников легенды отечественной рок-музыки и творчества группы «Кино» - так называемая «Стена памяти Виктора Цоя». Это трансформаторная будка, которая разрисована тематическим граффити. Около нее как минимум дважды в год проходят концерты в память погибшего в аварии артиста. Андрей Кажин всегда принимает в них участие.

К слову, прежде чем приглашать художников, Андрей Кажин спросил разрешения у жильцов дома. Те инициативу одобрили.