Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 сентября 2020: владимирским пенсионерам продлили самоизоляцию

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области продолжает расти не только число выздоровевших после коронавируса, но и заболевших. По данным на утро 5 сентября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 6 заболевших во Владимире, 4 - в Гороховецком районе, 3 - в Юрьев-Польском, 3 - в Ковровском и еще 3 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском, 2 - в Гусь-Хрустальном, по одному случаю в Муромском, Александровском, Судогодском и. в Киржачском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6464 случая заболевания. Больше всего заболевших выявили во Владимире -1102 случаев, немного меньше в Гусь-Хрустальном районе – 929. Остальные случаи распределились так: 686 в Петушинском, 609 в округе Муром, 567 в Ковровском, 477 в Александровском, 340 в Вязниковском, 314 в Собинском, 303 в Юрьев-Польском, 217 в Кольчугинском, 197 в Меленковском, 164 в Судогодском, 144 в Киржачском, 123 в Суздальском, 84 в Камешковском, 72 в Гороховецком, 69 в Селивановском, 67 в городе Радужный.

Видимо, в связи с растущим числом заболевшим и началом сезона ОРВИ режим самоизоляции во Владимирской области вновь продлили, но только для жителей старше 65 лет. Теперь они должны сидеть дома или на даче до 20 сентября. Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие изменения в Указ от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности». Власти считают, что эта мера в условиях пандемии позволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Выйти из дома пенсионеры смогут, но в исключительных случаях: обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки. О введении других ограничений речи пока не идет, но учителя и школьники учатся жить по новым правилам. Например, дети на переменах не могут сами сбегать в столовую за булочкой – посещать ее можно только в определенное время и только организованно. Рекреации тоже поделили. Например, в школе №38 коридор разделили на участки с помощью красной клейкой ленты, которой размечали социальную дистанцию в магазинах. Предполагается, что в перерывах ученики начальных классов будут гулять на выделенном «пятачке». Увы, оказалось, что даже построить класс, некоторые из которых больше 35 человек, на таком участке невозможно: дети просто не умещаются.

В Роспотребнадзоре советуют уделять больше времени профилактики: это убережет от разных вирусов. Для этого чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещения, дезинфицируйте дверные ручки и экран смартфона, а детям в школу выдайте пачку антисептических салфеток, чтобы они могли протирать не только руки, но и парту. Не лишним, считают медики, в этом году будет и задуматься о прививке от гриппа. С 7 сентября до 18 октября во Владимире, в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус», можно будет привиться бесплатно, но только совершеннолетним владимирцам. Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00. Также сделать бесплатную прививку можно и в районной поликлинике.