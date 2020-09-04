В 2020 году во Владимирской области уже реализованы 70 инвестпроектов в сфере АПК, еще 49 – будут реализованы до конца года

Директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов

«За первое полугодие 2020 года во Владимирской области реализовано 70 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на общую сумму более 636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов почти на 3 млрд рублей, 49 из них будут закончены в этом году», – сообщил на своей пресс-конференции директор Департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.

Он отметил, что инвестпроекты небольшие, но значимые для развития отрасли. Речь идёт в основном о реконструкции, ремонте и модернизации сельхозпредприятий. Кроме того, есть примеры строительства новых объектов. Так, в селе Шихобалово Юрьев-Польского района строится большой животноводческий комплекс с коровником и телятником.

Константин Демидов напомнил, что в регионе оказывается широкий спектр мер поддержки сельхозтоваропроизводителям. Начинающие фермеры получают грантовую помощь в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области» нацпроекта «Предпринимательство». По этому направлению выделено свыше 38 млн рублей. На сегодняшний день освоено 90 процентов этой суммы, заключено 13 соглашений с получателями грантов «АгростартАп». Кроме того, поддерживаются семейные животноводческие фермы.

В целом объём государственной поддержки на 2020 год в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области составляет 1,5 млрд рублей. Свыше 75 процентов годового лимита уже доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.

Господдержка оказывается по следующим направлениям: стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка молочного скотоводства, племенного животноводства и выращивания овощей защищённого грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, закладка и уход за многолетними насаждениями, поддержка элитного семеноводства, ввод в оборот неиспользуемой пашни.

Пресс-служба администрации Владимирской области