Комбинату «Тепличный» нужен инвестор приличный

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Разговоры о приватизации муниципального комбината «Тепличный» ведутся уже несколько лет. Вот только на данный момент переговоры с пятью потенциальными инвесторами зашли в определенной степени в тупик.

- Мы общаемся с ними, однако там есть определенные сложности, - рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. - Большинство из них согласны взять комбинат на условиях концессионного соглашения, однако это не совсем устраивает нас. Так что пока переговоры остаются переговорами.

При этом сами областные власти не собираются оставлять крупное сельхозпредприятие в своих руках. И дело в том, что оно, по словам чиновников, в своем нынешнем состоянии не может быть прибыльным. И его надо реконструировать. А на это нужны миллиарды.

- Там теплицы не ремонтировались и не обновлялись с момента основания комбината. То есть с 70-х годов прошлого века. И теперь только на их обновление нужно семь миллиардов рублей. А еще нужно заменить электрику, обновить много других вещей. Откуда у областной администрации такие деньги?

При этом буквально в 2019 году тогдашний вице-губернатор Максим Брусенцов заявлял, что комбинат «Тепличный» стал прибыльным. Тогда по официальным данным предприятие принесли 600 миллионов рублей выручки.

- После реализации инвестиционного проекта выручка может вырасти до 10 миллионов рублей в год, - говорил Максим Брусенцов. - Юридически он оценен сейчас в 260 миллионов рублей, но мы не хотим продавать за эту сумму действующее предприятие, которое в этом году принесло инвестиционную прибыль примерно в 90 миллионов. Да, он раньше был убыточным, но теперь там все хорошо.

Так что не все так однозначно. Напомним, что сейчас комбинат представляет из себя комплекс с 21 гектаром теплиц, в которых выращиваются огурцы, помидоры, зелень и цветы. У горожан продукция комбината пользуется большим спросом.