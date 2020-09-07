Убрать торговцев сувенирами и булыжную мостовую: суздальцы рассказывают, как нужно преобразить их город

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Для Суздаля решено разработать регламенты, которые позволят сохранить его историческую идентичность и создать стилистически единую городскую среду без кричащих вывесок и пестрых рекламных конструкций. Архитекторы, урбанисты и дизайнеры консалтинговой компании КБ «Стрелка» по инициативе фонда ДОМ.РФ разработают для Суздаля собственный дизайн-код, а помогут им местные антропологи, краеведы, предприниматели и чиновники.

Поучаствуют в этом и горожане. Чтобы они могли высказать свое мнение, создали сайт чего-хочет-суздаль.рф. Обещают, что все предложения проанализируют и учтут при разработке рекомендаций. О чем же мечтают суздальцы?

В списке пожеланий – сортировка мусора, солнечные панели на крышах остановок, велодорожки и велопарковки, хотя бы один поющий фонтан – желательно на центральной площади, социальные контейнеры, куда горожане смогут складывать ненужную одежду и прочие вещи, которые пригодятся нуждающимся. Просят горожане посадить побольше деревьев и расписать серые стены многоквартирных домов силами художников, хороший интернет, убрать сувенирщиков от Торговых рядов – они портят вид, по мнению суздальцев. Также надо поставить в городе бесплатные туалеты, организовать экспоцентр для выставок народных умельцев, убрать металлические заборы и грязь.

Большинство горожан жалуются на плохие дороги и просят решить вопрос с парковками – в центре Суздаля их катастрофически не хватает. Некоторые предлагают сделать парковку в городе платной для приезжих.

«Суздалю нужны дворники! Простые дворники, которые будут просто убирать мусор. Сейчас на улицах грязно. Суздаль - город пешего туризма. Сделать хорошие тротуары, дороги и поддерживать чистоту - это тот базовый уровень, которого Суздалю не хватает. И потом можно переходить на другой уровень культурно-курортного развития», - высказываются горожане.

Есть и предложения, связанные с конкретными местами: облагородить старый парк на улице Советской, восстановить колонны у Торговых рядов, облагородить Ильинский луг, который зарастает чертополохом, кустами и лопухом, обновить ржавые перила на Кабацкой горе и избавить ее от сорняков, поставить фонари на новых улицах Дмитрия Моренкова и Дмитрия Менце, где нет ни освещения, ни дорог.

Предлагают жители возвести в Суздале спортивный комплекс на улице Советской и убрать памятник Ленину – мол, он портит вид старинного русского города. Есть и специфические пожелания – выселить МЧС и ЗАГС из мест, где они сейчас обитают: мол, туристы мешают им, а они – туристам. Высказывали и идеи, направленные на привлечение туристов: разработать карту маршрутов для пеших прогулок, повесить вывески в старинном стиле, сделать пешеходной улицу Старая. Предлагали и убрать булыжную мостовую с Торговой площади: по ней, мол, очень неудобно ходить в кедах. Впрочем, сами суздальцы настаивают, что это пожелание туристов, а они местные, всей душой за аутентичное мощение.

А вот к инициативе разработчиков дизайн-кода – московскому КБ «Стрелка» - превратить Каменку в ключевую водную артерию города, на берегах которой разместится курорт, жители отнеслись прохладно. В этой реке горожане не купаются, считая, что это просто опасно. Многие вспоминают, как пару лет назад в этой реке нашли фекалии и считают, что создать из этого водоема курорт – утопия.