Позови меня тихо по имени: как владимирцы называют своих детей?

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В пандемийный год жители областной столицы отдали предпочтения привычным именам. Среди мальчиков самым популярным именем стало Артем – так назвали 49 малышей. С небольшим отставанием идут имена Максим (48 новорожденных) и Александр (44). Последнее имя традиционно входит в число лидеров. Также в десятку самых популярных имен вошли Дмитрий (41), Илья (40), Михаил (38), Тимофей (37), Иван (30), Арсений (27) и Даниил (25).

Среди девочек самым популярным именем неожиданно стала Виктория (44). Оно уже давно не пользовалось такой популярностью, хотя и редким его тоже не назовешь. На втором месте по популярности Алисы – таких малышек в этом году уже 40. Столько же во Владимире появилось и маленьких Софий. В десятке лидеров также Полина (38 новорожденных с таким именем), Елизавета (29), Александра (27), Мария (24), Ева (20), Таисия и Екатерина (по 18).

Впрочем, экзотические имена тоже встречались. Так в городе появились Каспар, Адам, Игнат, Троян, Семен, Леонард, Маркус, Яков, Эмиль, Марс, Аким. В числе не самых популярных имен оказались Василий и Николай. Родители некоторых девочек тоже выбирали редкие имена. Так, во Владимире растут Маруся, Роза, Нина, Алисия, Евангелина, Елона, Аниса, Капитолина, Лилианна и Лия, Стефания, Рада, Тая и Юлианна. А вот назвать ребенка совсем экзотично, например, Принцесса, как хотела одна мама несколько лет назад, не пожелал никто.

А в прошлом году самыми популярным именами стали всем привычные Артем и София. Правда, необычных имен тоже было много. Девочек называли Стефания, Оливия, Радомира, Гермиона, Весна, а мальчиков - Марсель, Пахом, Элвис, Елисей и Платон. В 2018 году самым популярным мужским именем было Максим. Также владимирцы предпочитали называть новорожденных сыновей Даниилами, Дмитриями, Артемами, Александрами, Тимофеями и Матвеями. Впрочем, редких имен, в том числе и популярных несколько веков назад, тоже хватало: Доброслав, Добрыня, Аким, Герман, Самсон, Евсей, Серафим, Эльвар, Далер, Гордей, Лука, Лаврентий, Пересвет, Нил, Левент, Ставр, Назарий. Девочек, родившихся в 2018 году, чаще всего называли Анастасия, Мария, София, Виктория, Алиса, Дарья и Ксения. А среди редких имен встречались Агата, Робия, Регина, Глафира, Аврора, Осия, Евангелина, Вирсавия, Джоя, Аглая, Ариадна, Есения, Асель, Офелия и Теона.