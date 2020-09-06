Три театральные премьеры, которые владимирцы в сентябре должны посмотреть обязательно

Фото с сайта кукольного театра.

Сентябрь будет богат на театральные премьеры. И первую из них можно будет увидеть уже 12 сентября, когда областной театр кукол покажет спектакль «День рождения Красной шапочки» от режиссера Марины Протасовой.

- Все дело происходит во французском кафе, где мы разыгрываем эту сказку. Я играю волка. В сказке он не страшный, а воспитанный, еще есть неожиданные персонажи для сказки - хитрая лиса, которая охотится на пирожки, поросенок, сбежавший от бабушки, которого все принимают за волка, - приоткрыл завесу тайны актер Артем Никифоров.

- А у меня самая хитрая лиса, которой движет непреодолимое желание поесть. Провалившись с попытками выманить пирожки хитростью, приходит решение забрать их силой, - рассказывает Сергей Тульский, исполняющий роль лисы.

Вот это поворот! Лиса в Красной Шапочке - главный злодей? А будет ли съедена бабушка? А придут ли охотники? И самое интересное, а сколько же лет исполняется Красной Шапочке? Ждем премьеры, чтобы узнать развязку этой необычной истории!

Еще две премьеры подготовил Владимирский театр драмы, который сейчас показывает спектакли на разных площадках областного центра. 17 и 18 сентября в Областном дворце культуры и искусства состоится долгожданная премьера, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне - «Искупление».

Инсценировка и постановка Владимира Кузнецова с таким неоднозначным названием - жесткая попытка проникновения в духовный мир ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях фашистской блокады. Она обострена тем, что события в спектакле переданы через призму восприятия православного священника, в прошлом студента исторического факультета, так любившего литературу, жарко интересовавшегося документами, всю жизнь мечтавшего работать в архивах – и вдруг ставшего священником.

В сценической композиции использованы стихи и проза, отрывки художественных произведений и суровые документы, фрагменты воспоминаний простых ленинградцев, дневники из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, магические строки Ольги Берггольц, Данте Алигьери, Пушкина, Гоголя, Александра Блока.

20 и 23 сентября владимирцев приглашают на историю любви — спектакль «Желанная», поставленную режиссером Юрием Круценко. Это не просто романтическая история, а история несбывшаяся, мучительная, странная. Но и прекрасная, как всякая настоящая любовь.

Герой пьесы Дмитрий, по прозвищу Дым, - не просто талантлив как писатель, не просто изобретателен как инженер. Он оригинален, остроумен, романтичен, непредсказуем. История его светлой юношеской любви к Лоре спустя годы получает поначалу вполне ностальгическое продолжение, когда она, замужняя дама, вдруг приходит вместе с мужем Марком его навестить. Но на то он и детектив, чтоб «крутые виражи сюжета выбивали у банальности почву из-под ног»!

Автор пьесы Андрей Кулагин удачно дебютировал как драматург. Пьеса «Желанная», написанная в 2019 году, тут же вошла в шорт-лист двух престижных драматургических конкурсов: «Автора — на сцену!» и «Время драмы».