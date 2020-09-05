Фестиваль «Яркий мир» во Владимире: 4 часа поэзии, литературный аукцион, мастер-классы и море музыки

Фото предоставлено областной библиотекой для детей и молодежи.

В первое воскресенье сентября на улице Георгиевской будет многолюдно и весело. Там пройдет традиционный молодежный фестиваль «Яркий мир», где будут работать сразу несколько площадок — библиотечная, музыкальная, спортивная, творческая и территория искусства. Участников фестиваля ждут викторины, лотереи, выставки, мастер-классы и конкурсы.

Откроется фестиваль спектаклем Владимирского театра драмы «Вредные советы», созданный по произведениям Григория Остера, для послушных и непослушных детей, а также их родителей.

С 14 часов стартует четырехчасовой поэтический фестиваль Многообразие и контрастность современной поэзии выразят владимирские поэты и музыканты -Кирилл Ким, Ростислав Русаков, Наталья Смирнова, Кристи Беркут, Василий Проворов, Семен Баев, Татьяна Клокова, Александра Улитина, Антон Ленский, Надежда Браун, проект «ГДЕ».

Насыщенной будет музыкальная составляющая фестиваля. Гости смогут услышать выступление владимирской рок-группы с ярким женским вокалом и мощными насыщенными аранжировками «Вне трафика», московская певица Юлия Пыхтина исполнит известные романсы, арии из классических современных опер и оперетт. Студия африканских барабанов YANKADI соберет круг под зажигательные ритмы Африки и Бразилии. Можно будет весело и с огоньком побарабанить – семьями или большими компаниями. Ярким финалом фестиваля станет выступление музыкальной группы «ДЖЕТЭ» из Москвы. Прозвучат авторские песни на русском языке. Нас ждет смесь поп- музыки, рока, фанка и блюза.

На фестивале будет работать библиокафе «Хороший вкус». Меню в кафе связано с книгами и чтением. Тут можно будет выбрать «блюдо-книгу», уютно расположиться за столиком, почитать или принять участие в викторине. Кстати, гости фестиваля имеют уникальную возможность заказать «Блюдо на дом» - взять домой понравившуюся книгу, записавшись в библиотеку прямо на фестивале.

А еще на празднике пройдет литературный аукцион. Только в «торги» вступают знатоки литературных произведений. «Ставку» участника повысят правильные ответы на вопросы ведущего. А самые начитанные получают возможность «купить» (выиграть книгу)!

Также гостей фестиваля ждут различные мастер-классы (по анимации, по актерскому мастерству, оригами и несколько рукодельных мастер-классов) и показательные выступления танцоров, боксеров и других спортсменов.

Организаторы уверяют, что на фестивале каждый найдет себе занятие по душе!

Группа "Вне Трафика". Фото предоставлено областной библиотекой для детей и молодежи.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля:

Красная площадка музыкальная

11:30 Торжественное Открытие фестиваля

11.45— 13.00 спектакль «Вредные советы»

13:15— 13:55 - Выступление владимирской рок-группы «Вне трафика»

14:00— 18:00 Поэзия в городе

18:10— 18:30 - Студия африканских барабанов YANKADI

18:50— 19:20 — группа «KIT MAYERS»

19:25— 20:00 - Юлия Пыхтина.

20:15— 21:00 - выступление музыкальной группы «ДЖЕТЭ»

Рыжая площадка библиотечная

12:00— 19:00 - «После дождя будет радуга» — книжная выставка

12:00— 18:00 - «Нити дружбы» — творческий перфоманс

13:00— 15:00 - «Хороший вкус» — библиокафе

15:00— 18:00 - «литературный аукцион»

18:00— 20:00 - «Комильфо-вечер» — игра-викторина

В течение всего дня каждый сможет записаться в библиотеку и сразу же получить книги! Для этого необходим паспорт или свидетельство о рождении (для читателей до 14 лет).

Желтая площадка Территории искусства

12:00— 14:00 - «Мгновение лета» — мастер-класс художественной студии «Акварелька»

14:00 — 14:30 - «Чудеса случаются» — шоу иллюзиониста

12:00 — 15:00 - «Выездная мультстудия» - мастер-класс по анимации от студии «Мультяшки»

14:00— 15:00 - «Шелковая палитра»— Выступление творческой мастерской «Шелковая коллекция»

15:00 — 16:00 - «Кое-что о музыке» — интерактивная беседа на тему вокального искусства и выступление студии Mеrry Brave

17:00— 18:00— мастер- класс по актерскому мастерству от педагогов и студентов профиля «Театральное искусство» Института искусств и художественного образования ВлГУ

18:00— 19:00 - «Искусство вокруг нас» - игровая викторина по искусству.

13:00— 14.00 и 16:00 — 17:00 - «Street-art. Похищение шедевра»— игровой квест по территории «Яркого мира»

В течение всего дня —«В центре внимания» — выставка работ владимирских фотохудожников.

Зеленая площадка спортивная

12:00 — 13:00 - «Стальная рука»— рассказ об истории и правилах армрестлинга от Федерации армрестлинга Владимирской области

13:00 — 14:00 - «Муай-тай» — основные приёмы и техника тайского бокса от Федерации тайского бокса Владимирской области 12+

14:00— 15:00 и 17:00-18:00 - «Игры нашего двора»

15:00— 16:00 - «Порхай как бабочка, жаль как пчела» - показательные выступления от Федерации бокса Владимирской области

16:00 — 17:00 — Dance revolution - показательные выступления школы танцев «Баланс»

18:00 — 19:00- «Огненный танец» — показательные выступления Ансамбля Ирландского Танца Solas

19:00 — 21:00 - World of sports — увлекательная викторина о национальных видах спорта разных стран мира

Синяя площадка интерактивная

В течение всего дня — интерактивные экспонаты Музея науки и человека «Эврика», выездная экспозиция музея «Огни Владимира»

12:00— 14:00 - «Фетровое волшебство» — шьем милые закладки и броши из фетра 12+

«Сладкие цветы» — делаем букет цветов с сюрпризом в виде конфет

14:00— 16:00 - «Танк Победы»— учимся мастерить танк в технике оригами из цветной бумаги

«Браслет дружбы» — собираем уникальный браслет из бусин

16:00— 18:00 - «Символ Победы» — делаем подарочную Георгиевскую ленту из простых материалов

«Подарочный конверт» — учимся создавать красивый подарочный конверт в технике оригами 12+

18:00 — 19:00 «Вечный огонь» — создаем реалистичный макет памятника «Вечный огонь»

«Повелитель воздуха» — делаем мини-версию воздушной вертушки на палочке

Психологический апгрейд upgrade

15:00— 15:50 – «Жизнь как метафора». Получить новый взгляд на ситуацию и расширить горизонты возможностей могут помочь метафорические карты…

16:00 — 16:50 – «Мой яркий мир». Элементы парной арт-терапии для друзей или родителей и их детей подростков

17.00 — 17.45 – «Выбери свой успех» — погружение в мир профессий

18.00 — 18.45 «Лабиринты» — игра для друзей и не только.

19.00 — 20.00 — «Говорить, чтобы слышали» — мастер-класс по ораторскому мастерству

Фестиваль памяти для детей и подростков «Ещё тогда нас не было на свете…»

14:00 — концертная программа: песни военных лет, танцевальные номера, поздравления от детей войны и ветеранов, мастер-класс «Письмо с фронта»; обзор выставки Владимирская область в годы Великой Отечественной войны; торжественное награждение победителей областного конкурса творческих работ «Еще тогда нас не было на свете».