Во Владимире живет единственная девушка - сэнсэй

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Знакомьтесь, Евгения Кузнецова — мастер спорта международного класса, чемпионка России и тренер областной Федерации киокусинкай.

Пришла посмотреть и осталась

Семнадцать лет назад, учась на юридическом факультете ВлГУ, друзья позвали Женю посмотреть на занятия каратэ, мол, это так интересно и зрелищно.

- Я зашла в зал и все, что там увидела, мне очень понравилось. Поэтому решила начать заниматься. В первое время тренировалась не только в зале, но и дома, уж очень мне хотелось сесть на шпагат, и своей цели я достигла, - вспоминает Евгения Кузнецова.

Через какое-то время спортсменка поняла, что ей интересно было бы попробовать себя в качестве тренера. Поэтому девушка решила получить еще одно высшее образование – на сей раз на факультете физвоспитания ВлГУ. Вот уже второй год она делится своими знаниями со взрослыми детьми и совсем еще малышами. Но при этом не забывает о себе как о перспективном «бойце».

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В прошлом году Евгения приняла участие в чемпионате мира по киокусинкай, который проходил в городе Папендаль в Нидерландах. На соревнования приехали около 150 спортсменов из 30 стран мира: Северной и Южной Америки, стран Европы и Африки.

Владимирская спортсменка, кстати, единственная представительница нашего региона, выступала в личном зачете в дисциплине «ката» и в составе команды — в дисциплине «ката-группа».

- Со мной в команде были девочки из Кировской области. Нам необходимо было выступить не только правильно, сильно и быстро, но и синхронно. Это очень непросто. Мы очень много тренировались и заняли второе место. В личном зачете я также получила серебряную медаль, обошла меня подруга по команде, - улыбаясь, говорит Евгения.

После этого девушка получила звание мастера спорта международного класса. Ей присвоили третий дан по киокусинкай и черный пояс.

- Для того чтобы получить дан, надо сдать экзамен и представить свое ката – длинное, с набором сложных упражнений. У меня есть фирменное зрелищное ката – с высокими ударными ногами, - поясняет спортсменка. – Черный пояс дает право тренировать детей и носить звание сэнсэя.

Если бы не коронавирус, то сейчас Евгения бы готовилась к выступлению на Кубке Европы, который должен был пойти в сентябре. Но она не унывает, говорит, что спортивные достижения еще впереди.

Ну, а пока она продолжает работать юристом и тренировать детей и взрослых, воспитывая в них упорство, стойкость и силу духа.

Киокусинкай – не только спорт, но и стиль жизни

Сама Евгения Кузнецова тренируется у Сергея Чубарова – руководителя Владимирской областной общественной организации «Федерация Киокусинкай». Именно он стоял у ее истоков в конце 80-х –начале 90-х годов прошлого века.

- Сегодня наша федерация аккредитована Министерством спорта России для развития вида спорта «киокусинкай» во Владимирской области, - подчеркнул Сергей Чубаров. - Киокусинкай развивается во Владимире, Суздале, Лакинске, Вязниках, Муроме и Александрове и охватывает в общей сложности около 500 человек. И это не предел. В идеале мы хотим, чтобы наши филиалы работали во всех районах области.

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Сейчас в залах можно увидеть как четырехлетних детей и подростков, так и взрослых. Начать заниматься киокусинкай можно в любом возрасте – даже в 30 лет.

- Визитная карточка нашего вида спорта – это контактный бой, но есть и дисциплина – ката, которая позволяет развивать тело, координацию, и также тамэсивари – разбивание твердых предметов. Каждый найдет то, что его привлечет, - уверен Сергей Чубаров.

Областная федерация киокусинкай регулярно проводит первенства и чемпионаты области, что дает ребятам право и возможность формировать официальные сборные команды и уже участвовать на российских турнирах и представлять 33-й регион.

В частности, в декабре прошлого года владимирские спортсмены приняли участие в Первенстве Московской области по киокусинкай в группе дисциплин «кекусин -весовая категория». Шесть человек заняли призовые места.

Тренировались на панде

Коронавирус внес свои коррективы в занятия. Пришлось сменить тренировки в зале на онлайн-уроки. Занятно, что приемы отрабатывались на…плюшевой панде.

- Мне же нужно было показывать ребятам движения наглядно, вот я и решила использовать в качестве помощника панду. Теперь она стала неким талисманом наших тренировок, - смеется Евгения Кузнецова.

После того как разрешили выйти с тренировками на улицу, тренеры с детьми начали заниматься на стадионах, в парках. А в августе прошел сбор с палатками на берегу Нерли.

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- В прошлом году мы выиграли президентский грант и реализовали проект «Летний детский оздоровительный сбор «Киокусинкай на Нерли». Вот уже второй год подряд ребята со всей области собираются вместе в сосновом бору на берегу реки. Кроме тренировок, проходят конкурсы, турниры, кинопоказы, посиделки у костра, разговоры по душам. Такие сборы очень сплачивают, и ребята становятся настоящей командой, - подчеркивает Сергей Чубаров.

КСТАТИ

Если раньше каратэ занимались преимущественно мальчики, то сегодня половина группы – девочки. Мы спросили у одной из спортсменок федерации Александры Чаевой, почему она выбрала киокусинкай, и с какими сложностями ей пришлось столкнуться.

Александра Чаева. Фото из архива семьи Чаевых.

- Моя история занятий этим видом спорт началась еще в 2013 году. Первые два года была обычная физподготовка, растяжка и первые азы каратэ для новичков, - вспоминает Саша. - Но так получилось, что нам пришлось искать другую секцию, мои родители узнали про федерацию, в которой я занимаюсь по сей день. Каждая тренировка для меня была испытанием, и шла я на нее мыслью об одном - сейчас у меня опять что-нибудь заболит, только бы тренировка была легкая. Но когда я начала взрослеть, повышать свои разряды и участвовать в соревнованиях, то пришло осознание, что это не просто секция. Сегодня я чувствую желание заниматься все больше и больше, достигать новых высот и разрядов.

Александра говорит, что занятия каратэ не только помогают поддерживать себя в хорошей форме, но учит по-другому мыслить и принимать верные решения. В будущем спортсменка хотела бы заниматься тренерской деятельностью и передавать свой опыт маленьким детям.

КОНКРЕТНО

Владимирская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай» ведет набор детей и взрослых в свои клубы и секции. Группы от 4 лет. За подробностями обращаться по телефону: +7(920)909-54-85.

Все фото предоставлено областной федерацией Каратэ Киокусинкай.