Водителю, сбившего мальчика на Нижней Дуброве, дали полтора года колонии-поселения

Юрий Еремичев принял свой приговор спокойно. Фото: Виктория СУХОВА

4 сентября, в Ленинском районном суде огласили приговор Юрию Еремичеву, водителю, сбившему девятилетнего Диму Куропаткина.

- Я полностью признаю свою вину и прошу прощения у Светланы Владимировны (мать мальчика — Ред.) за причиненный ей вред и боль. Я понимаю, что совершил тяжкое преступление и готов понести наказание. Но прошу принять во внимание смягчающие обстоятельства: у меня двое малолетних детей, которым будет трудно жить без отца. Прошу смягчить приговор и дать мне условный срок. Я обязуюсь помогать семье Светланы Владимировны денежной компенсацией, как бы тяжело мне не было. Но свою семью я не брошу, - обратился мужчина с последним словом к присутствующим.

После чего судья на час удалился для принятия решения. Юрий ходил по коридору и говорил, что надежда умирает последней, и он очень надеется на то, что его не посадят в тюрьму. Но вышло иначе.

Судья зачитал приговор: полтора года отбывания в колонии-поселении, один год лишения прав (так как Юрий работает трактористом) и компенсация морального вреда семье погибшего мальчика в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

- Решением мы удовлетворены. Сейчас не стоит вопрос, будем мы обжаловать приговор или нет — после судебного заседания нужно перевести дух, провести консультацию и только после этого определиться с дальнейшими действиями, - сказал Николай Логинов, адвокат Светланы Лапшовой, мамы погибшего ребенка. - Мы считаем, что решение о полутора годах отбывания в колонии-поселении справедливо. Все-таки у Юрия маленькие дети, и им было бы сложно без отца два года восемь месяцев, о которых говорил гособвинитель.

Мама мальчика не скрывала, что 1 миллион 200 тысяч рублей — совсем не та сумма, на которую она рассчитывала. Однако была немногословна.

Мать мальчика Светлана Лапшова (слева) на суде плакала. Фото: Виктория СУХОВА

- Так решил суд. Я пока не знаю, буду ли обжаловать приговор. Все деньги потрачу на своих детей, - подчеркнула она.

Водитель Юрий Еремичев был готов к реальному сроку и сказал, что приговор обжаловать не будет.

- Общественность хотела, чтобы я сидел. Значит, я буду сидеть, - твердо сказал Юрий.

Мужчина надеется, что его семья сможет справиться без него полтора года, а он приложит все силы, чтобы помочь родным из колонии.

- Я надеюсь на помощь друзей и знакомых. Мой отец уже в возрасте, к тому же перенес операцию, поэтому он не сможет полноценно помогать, а вот мама моей жены приедет, - рассказал Юрий.

Единственное, за что беспокоится мужчина, как пройдут роды жены, дата которых назначена на октябрь. Ребенок перевернулся, а это значит, что не исключено кесарево сечение, от которого многие очень долго и тяжело восстанавливаются.

Кстати, машину, которая сбила мальчика, Юрий решил продать. Деньги от продажи он отдаст Светлане Лапшовой.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 мая. 44-летний водитель «Шкоды» Юрий Еремичев сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сразу же вышел из машины и вызвал скорую помощь. Мальчика доставили в Областную детскую больницу и положили в реанимацию. Травмы были настолько тяжелыми, что он впал в кому. На связи с владимирскими врачами были специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они даже согласились перевести его в Москву, но необходимо было дождаться улучшения состояния. Однако лучше Диме не стало. Ему провели несколько операций, но это не помогло. 2 июля, так и не выйдя из комы, Дима умер.