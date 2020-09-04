Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 сентября 2020: 33 регион занимает третье место в ЦФО по смертности от COVID-19

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И вновь во Владимирской области выросло количество заразившихся Covid-19 за сутки. Роспотребнадзор опубликовал последние данные на 9 часов утра. И к этому моменту лабораторно подтверждено 32 новых случая.

4 сентября в лидеры вышел Владимира, где заболели семь человек. Вот как распределились следующие случаи:

- 6 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 4 сл. в Муромском,

- по 3 сл. в Ковровском, Вязниковском и Суздальском районах,

- 2 сл. в Меленковском,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6437 случаев заболевания (1096 сл. в г. Владимире, 927 сл. в Гусь-Хрустальном, 686 сл. в Петушинском, 608 сл. о. Муром, 564 сл. в Ковровском, 476 сл. в Александровском, 337 сл. в Вязниковском, 314 сл. в Собинском, 300 сл. в Юрьев-Польском, 217 сл. в Кольчугинском, 197 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 143 сл. в Киржачском, 121 сл. в Суздальском, 84 сл. в Камешковском, 69 сл. в Селивановском, 68 сл. в Гороховецком, 67 сл. в г. Радужном).

Пугает при этом не только вновь растущие цифры по числу заразившихся за сутки. Одновременно с этим во Владимирской области наблюдается очень высокая смертность от новой коронавирусной инфекции. В Центральном Федеральном округе, к примеру, мы третьи по уровню смертности. Она у нас составляет ровно три процента. Выше только в Тверской (3,6%) и Тульской (3,5%) областях. А так в ЦФО смертность от Covid-19 везде составляет около одного процента.

Также смущает вновь выросшее количество больных пневмоний. И хотя за сутки с признаками внебольничной пневмонии к врачам обратились всего 34 человека, при этом на стационарном лечении с этим диагнозом в регионе сейчас находится 435 человек. Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за последние сутки (среднетяжёлые и тяжёлые формы) — 290.

Впрочем, об ужесточении ограничений и возвращении режима самоизоляции в регионе разговоры пока не ведутся. Наоборот, продолжается поступательное снятие запретов.