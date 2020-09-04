Владимирцы перестали покупать сливочное масло и сыры и перешли на дешевые заменители

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Эпидемия коронавируса в 2020 году многие сферы рынка сильно потрепала. Однако пищевая промышленность во Владимирской области чувствует себя неплохо, утверждает директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

- Даже в условиях ограничений нашим пищевикам удалось не только сохранить объемы производства, но и нарастить их. Даже можно говорить, что кризисные времена заставили наши предприятия вложиться в свое развитие. В итоге, за первые семь месяцев 2020 года объем продукции вырос на 10,5 процента. Наши предприятия отгрузили продуктов на 87 миллиардов рублей!

В плюсе пока у нас оказались предприятия по переработке мяса (23 процента), а также производящие напитки (42 процента), овощи (19 процентов), хлебо-булочные изделия (4 процента).

Однако хорошо обстоят дела далеко не у всех. И тут можно провести прямую связь между стоимостью производимой продукцией и ростом/снижением объемов производства. Например, меньше удалось реализовать продукции рыбным предприятиям (минус два процента), все-таки хорошая рыба стоит недешево. Но их потери не идут ни в какое сравнение с потерями предприятий, производящих растительные и животные масла. По этому продукту объемы производства сократились втрое! Приблизительно такой же уровень падения у производителей натуральных сыров.

- Причины тут вполне очевидны — население ищет более дешевые аналоги некоторых продуктов, - сказал Константин Демидов. - Неуверенность в завтрашнем дне заставляет экономить. Ведь, например, объемы производства сырных продуктов в отличие от натуральных сыров выросли втрое.

С маслами есть еще один момент. Животные и растительные масла легко заменяются его более дешевым аналогом — пальмовым маслом. Так что, когда каким-то пищевым предприятиям нужно удешевить свое производство вряд ли кто-то будет долго размышлять какой вариант выбрать — дорогое сливочное масло или дешевое пальмовое.

Ну, а если вернуться к пищевой промышленности, то важно отметить, что после начала пандемии все инвесторы, которые подумывали о проектах на территории Владимирской области, замерли в ожидании.

- Так, они и стоят на входе в регион, - засмеялся Константин Демидов. - Понять их можно — они говорят, нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Мы, соответственно, ждем тоже.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирская область не только производит, но и экспортирует пищевые продукты за пределы региона. Причем, по некоторым статьям мы даже в лидерах по России. И вы даже удивитесь по каким. Например, мы четвертые в России по экспорту какао-продуктов. Спасибо за это фирмам «Ферреро» и Мон`делис. Есть и экзотика. Например, во Владимирской области есть небольшое предприятие, которое специализируется на экспорте лисичек (грибов, не животных) в Прибалтику.