Владимирцы смогут бесплатно сделать прививку от гриппа у «Глобуса»

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Стартовала прививочная кампания. И если в прошлом году была угроза заболеть только гриппом, то в этом он может наложиться на новую коронавирусную инфекцию. Это в несколько раз повышает риски для здоровья жителей региона.

2 сентября на аптечный склад области поступило 183844 дозы вакцины от гриппа. Пока только для взрослых. Эта вакцина предназначена для защиты от четырех разных типов вируса гриппа. Раньше эти штаммы не циркулировали в России. В областном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что прививаясь от гриппа, вы защищаете себя от осложнений.

Планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения Владимирской области, а в группах риска — 75 процентов. Особое внимание, традиционно, будет уделено детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым (старше 60 лет), медикам, работникам сферы образования, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

В ближайшее время вакцина от гриппа поступит в поликлиники региона. Но прививку можно будет сделать не только по месту жительства.

- У гипермаркета «Глобус» с 7 сентября будет работать мобильный пункт, где каждый, кто достиг 18 лет, сможет бесплатно сделать прививку. При себе достаточно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, - рассказал Игорь Якушко, официальный представитель администрации Владимирской области.

В будние дни мобильный пункт будет работать с 10 до 17 часов, в выходные — с 10 до 15 часов. Привиться можно будет до 18 октября включительно.

Кстати, прививка противопоказана тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца, а также людям, имеющим острые и хронические заболевания в стадии обострении.

КОНКРЕТНО

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

БДИ!

Как защитить себя от гриппа?

Полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и занимайтесь физкультурой.

Мойте руки.

Промывайте нос.

Регулярно делайте влажную уборку помещений.

Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении.

Используйте маски в общественных местах и в транспорте.

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (кашель, чихание).

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). При температуре 38-39 градусов вызовите врача на дом.