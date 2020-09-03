Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 сентября 2020: число заболевших за сутки достигло показателей середины июля

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Впервые с 25 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки превысило 30 человек. На 8 часов утра 3 сентября во Владимирской области лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди лидеров все те же — Гусь-Хрустальный и Владимир.

Вот как распределились случаи:

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в г. Владимире,

- 5 сл. в Ковровском,

- по 3 сл. в Вязниковском, Кольчугинском и Суздальском районах,

- 2 сл. в Александровском,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском и Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6405 случаев заболевания (1089 сл. в г. Владимире, 921 сл. в Гусь-Хрустальном, 685 сл. в Петушинском, 604 сл. о. Муром, 561 сл. в Ковровском, 476 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 334 сл. в Вязниковском, 299 сл. в Юрьев-Польском, 217 сл. в Кольчугинском, 195 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 143 сл. в Киржачском, 118 сл. в Суздальском, 83 сл. в Камешковском, 69 сл. в Селивановском, 68 сл. в Гороховецком, 67 сл. в г. Радужном).

При этом в регионе продолжается ослабление режима самоизоляции. Так, вечером 2 сентября губернатор Владимир Сипягин опубликовал на своих личных страницах в соцсетях, что он разрешил владимирцам посещать стадионы и другие места, где проходят спортивные мероприятия.

Напомним, что сами соревнования на свежем воздухе разрешили проводить еще с 14 августа, вот только зрителям смотреть их было нельзя. И это, конечно, удручало многих ценителей спорта, особенно футбольных болельщиков, ведь во многих других регионах посещать стадионы было можно. Например, даже в Москве, где ситуация с коронавирусом была в свое время гораздо хуже. На днях фанаты владимирского «Торпедо» даже вышли на пикет к стенам областного управления Роспотребнадзора. Просили разрешить посещать стадион.

И еще одна новость, напрямую с коронавирусом не связанная, однако не упомянуть о ней нельзя. 2 сентября на аптечный склад области поступило 183844 дозы вакцины от гриппа. Пока только для взрослых. Вакцина квадривалентна, то есть предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Препарат содержит актуальные штаммы гриппа, основанные на эпидемиологическом прогнозе Всемирной организации здравоохранения. Ранее эти штаммы не имели активной циркуляции на территории России.

Тут стоит вспомнить, что еще в середине лета в региональном отделении Роспотребнадзора опасались, что «вторая волна» Covid-19 наложится на эпидемию гриппа, что очень серьезно. Особенно учитывая тот факт, что на территории России в этом году ожидаются новые штаммы гриппа, а значит иммунитета к ним у населения нет. Поэтому власти естественно хотят избежать эпидемии хотя бы там, где это возможно.

По состоянию на 27 августа в стране привито от гриппа более 3,8 тысяч человек. Во Владимирской области планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения, а в группах риска – 75 процентов.

В период прививочной кампании особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, медикам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.

В ближайшее время вакцина от гриппа поступит в медицинские организации региона.