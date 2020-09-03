Владимирским футбольным фанатам разрешат «болеть» на стадионах

Последние матчи "Торпедо" проводило без зрителей. Фото: Петр СОКОЛОВ

Спортивные соревнования на свежем воздухе разрешили проводить еще с 14 августа, вот только зрителям смотреть их было нельзя. И это, конечно, удручало болельщиков, особенно футбольных. На днях фанаты владимирского «Торпедо» даже вышли на пикет к стенам областного управления Роспотребнадзора. Просили разрешить посещать стадион.

Но, оказывается, в пикете не было необходимости. Еще неделю назад департамент спорта отправил письмо в ведомство с просьбой разрешить допуск на соревнования 10 процентов зрителей. Наконец, ответ был получен.

- Главный санитарный врач области Татьяна Данилова разрешила присутствие зрителей на городских, областных и всероссийских соревнованиях при соблюдении всех мер безопасности. Это обязательная дезинфекция спортивных объектов, наличие масок и социальная дистанция — полтора метра, - рассказал Анатолий Воронков, заместитель директора департамента по физической культуре и спорту.

Оставалось дождаться внесения изменений губернатором. Многие предполагали, что это произойдет не раньше конца недели. Однако уже вечером 2 сентября Владимир Сипягин опубликовал на своих личных страницах в соцсетях, что он разрешил болельщикам посещать стадионы.

"Торпедо" ближайший домашний матч проведет с "Коломной" 12 сентября. Владимирской команде крайне нужна поддержка зрителей. Напомним, сейчас в активе владимирских футболистов всего одно очко. Будем надеяться, что игра со старейшей командой «Знамя Труда» 6 сентября станет удачной, и «Торпедо» сможет подняться в турнирной таблице. А там уже играть не при пустых трибунах, что должно подстегнуть команду.