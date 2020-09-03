Мама сбитого на Нижней Дуброве мальчика просит водителя выплатить три миллиона рублей

Фото взято из "Подслушано во Владимире".

2 сентября в Ленинском районном суде прошло, по сути, первое заседание по делу о сбитом насмерть на улице Нижняя Дуброва 9-летнем мальчике Диме Куропаткине.

Напомним, вечером 28 мая 44-летний водитель «Шкоды» Юрий Еремичев сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сразу же вышел из машины и вызвал скорую помощь. Мальчика доставили в Областную детскую больницу и положили в реанимацию. Травмы были настолько тяжелыми, что он впал в кому.

На связи с владимирскими врачами были специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они даже согласились перевести его в Москву, но необходимо было дождаться улучшения состояния. Однако лучше Диме не стало. Ему провели несколько операций, но это не помогло. 2 июля, так и не выйдя из комы, Дима умер.

Мама мальчика Светлана Лапшова подала гражданский иск на компенсацию морального ущерба. Она просит, чтобы водитель выплатил ей три миллиона рублей.

- В августе он выплатил мне 50 тысяч, но этого недостаточно. Он искалечил моего сына, сломал грудную клетку, повредил легкие, ноги, голову. На Диме не было живого места, и его самого больше нет, - говорит Светлана Лапшова. - Поэтому я настаиваю на том, чтобы он выплатил мне три миллиона рублей.

Кроме того, прокурор просит дать виновному 2 года 8 месяцев колонии и на три года лишить его прав.

Юрий Еремичев и его адвокат с этим наказанием не согласны. Они считают, что, во-первых, мужчина своей вины не отрицает и раскаивается, во-вторых, он частично компенсировал моральный ущерб. Ну, и самое главное — у виновного четверо детей (двое еще совсем малыши — 1 год 9 месяцев и 3 года), а его жена в октябре должна родить еще одного.

- Три миллиона рублей — это слишком много. Подозреваемый готов продать машину и возместить половину суммы — полтора миллиона рублей. Кроме того, оставаясь на свободе он сможет быстрее заработать и отдать деньги, - подчеркнул адвокат Еремичева.

Однако мама мальчика сдаваться не намерена, и в случае такого решения готова его обжаловать.

Суд вынесет приговор уже 4 сентября. Мы будем следить за развитием событий.