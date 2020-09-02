Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 сентября 2020: строгие правила владимирских школ и пикеты болельщиков «Торпедо»

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 2 сентября 2020 года
Алексей СуховАлексей СуховАлексейСухов
КомментироватьОставить комментарий
Фото с сайта администрации города Владимира.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Число заболевших с каждым днем все больше. Последние данные по заразившимся за сутки выдали новую цифру — 29 новых случаев.

Больше всего человек за сутки заболели в Вязниковском районе, где COVID-19 диагностировали у семерых. Остальные случаи распределились следующим образом:

- по 6 сл. в городе Владимире и Гусь-Хрустальном районе,

- 4 сл. в Муромском,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 1 сл. в Ковровском, Петушинском и Александровском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6374 случая заболевания (1083 сл. в г. Владимире, 914 сл. в Гусь-Хрустальном, 685 сл. в Петушинском, 604 сл. о. Муром, 556 сл. в Ковровском, 474 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 331 сл. в Вязниковском, 298 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 195 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 143 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 83 сл. в Камешковском, 69 сл. в Селивановском, 67 сл. в г. Радужном, 67 сл. в Гороховецком).

.

.

Тем правильнее смотрятся новые строгие правила, введенные во владимирских школах с 1 сентября. Их на себе оценить смогли те, кто пришел в день знаний на торжественные линейки. Правда, планировалось, что взрослые, в том числе учителя, будут в масках, а на линейки пустят только родителей первоклассников, но в большинстве школ эти требования не соблюдали. Хотя на торжественное построение собирались не сотни человек, как раньше, родителей будущих выпускников не выгоняли, а приводить первоклашек приходили целые семейные кланы.

Но это лишь торжественные линейки. Уже со 2 сентября школьникам придется жить в других реалиях. Всем ученикам на входе измеряют температуру. Причем, некоторые школы установили тепловизоры. И у многих родителей уже возникли вопросы, так как стоят они достаточно высоко. И первоклашек приходится поднимать, чтобы измерить им температуру. В итоге, правило «социальной дистанции» уже не действует.

В остальных школах температуру учеников измеряют бесконтактными термометрами и используют антисептики. Также во многих школах открыли пожарные выходы. Ходить в столовую ребята смогут только организованно и по расписанию, сбегать купить булочку на перемене теперь нельзя. Также просто так погулять по школе не получится: всем классам выделят отдельные помещения, где будут проходить большинство уроков.

А пока школьники и их родители думают, как все это повлияет на образовательный процесс, болельщики «Торпедо» готовы выйти на пикеты ради просмотра матчей любимой команды.

Собственно, небольшой пикет болельщики владимирской футбольной команды и устроили у стен здания владимирского Роспотребнадзора. Они хотят, чтобы их допустили на стадион во время игр. Напомним, что до сих пор футбол в регионе проходит без зрителей. Кстати, в департаменте спорта неофициально подтвердили, что предварительное разрешение на допуск людей на стадионы получен. Разрешат пускать 10 процентов зрителей от общего числа мест. Но это решение еще нужно подтвердить указом Губернатора.

ИнтересноеКоронавирус во Владимирской области 2020: последние новости

Рекомендуемые