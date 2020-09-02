Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 сентября 2020: строгие правила владимирских школ и пикеты болельщиков «Торпедо»

Фото с сайта администрации города Владимира.

Число заболевших с каждым днем все больше. Последние данные по заразившимся за сутки выдали новую цифру — 29 новых случаев.

Больше всего человек за сутки заболели в Вязниковском районе, где COVID-19 диагностировали у семерых. Остальные случаи распределились следующим образом:

- по 6 сл. в городе Владимире и Гусь-Хрустальном районе,

- 4 сл. в Муромском,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 1 сл. в Ковровском, Петушинском и Александровском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6374 случая заболевания (1083 сл. в г. Владимире, 914 сл. в Гусь-Хрустальном, 685 сл. в Петушинском, 604 сл. о. Муром, 556 сл. в Ковровском, 474 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 331 сл. в Вязниковском, 298 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 195 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 143 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 83 сл. в Камешковском, 69 сл. в Селивановском, 67 сл. в г. Радужном, 67 сл. в Гороховецком).

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Тем правильнее смотрятся новые строгие правила, введенные во владимирских школах с 1 сентября. Их на себе оценить смогли те, кто пришел в день знаний на торжественные линейки. Правда, планировалось, что взрослые, в том числе учителя, будут в масках, а на линейки пустят только родителей первоклассников, но в большинстве школ эти требования не соблюдали. Хотя на торжественное построение собирались не сотни человек, как раньше, родителей будущих выпускников не выгоняли, а приводить первоклашек приходили целые семейные кланы.

Но это лишь торжественные линейки. Уже со 2 сентября школьникам придется жить в других реалиях. Всем ученикам на входе измеряют температуру. Причем, некоторые школы установили тепловизоры. И у многих родителей уже возникли вопросы, так как стоят они достаточно высоко. И первоклашек приходится поднимать, чтобы измерить им температуру. В итоге, правило «социальной дистанции» уже не действует.

В остальных школах температуру учеников измеряют бесконтактными термометрами и используют антисептики. Также во многих школах открыли пожарные выходы. Ходить в столовую ребята смогут только организованно и по расписанию, сбегать купить булочку на перемене теперь нельзя. Также просто так погулять по школе не получится: всем классам выделят отдельные помещения, где будут проходить большинство уроков.

А пока школьники и их родители думают, как все это повлияет на образовательный процесс, болельщики «Торпедо» готовы выйти на пикеты ради просмотра матчей любимой команды.

Собственно, небольшой пикет болельщики владимирской футбольной команды и устроили у стен здания владимирского Роспотребнадзора. Они хотят, чтобы их допустили на стадион во время игр. Напомним, что до сих пор футбол в регионе проходит без зрителей. Кстати, в департаменте спорта неофициально подтвердили, что предварительное разрешение на допуск людей на стадионы получен. Разрешат пускать 10 процентов зрителей от общего числа мест. Но это решение еще нужно подтвердить указом Губернатора.