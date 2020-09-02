Владимирец создал карту возраста домов областного центра

Александр Пронин. Фото из архива героя публикации.

Собственно уникальный проект и родился в Санкт-Петербурге, где местный картограф Никита Славин решил создать карты городов России, на которых бы был указан возраст всех зданий. Да не просто указан, а еще и раскрашен, исходя из возраста. То есть у домов общих годов постройки своя цветовая гамма.

Владимир в красно-синих тонах

Проект амбициозный и за один день его не реализовать. Сначала появился проект, посвященный Санкт-Петербургу, а после одновременно (30 августа) появились карты Владимира и Казани. 9 сентября к проекту присоединится Москва. Владимирский проект реализован силами местного картографа Александра Пронина.

- Проект мы делали примерно полтора месяца, - рассказывает он. - Никита Славин предложил мне поучаствовать в данном проекте, как картографу по нашему городу. Дело в том, что до этого я делал подобную карту на портале владимирдом.рф, но там был лишь указан год постройки и отображено было всего около 3000 объектов. На новом портале указаны 21429 домов. Помимо возраста дома в карточке объекта указаны название, адрес, фотография и этажность.

Наведя на определенный дом, можно получить следующую информацию по нему - возраст, этажность, адрес.

Старые здания окрашены в красный цвет. Чем ближе к современности, тем светлее становятся оттенки красного, постепенно сменяя цвет на синий. В итоге, видно как ядро у нашего Владимира красное, а вот окраины все голубоватого оттенка.

Впрочем, стоит признать, что проект пока находится в своеобразной Beta-стадии. Возраст указан лишь у 8017 домов. Дома «без возраста» окрашены черным. Не к каждому зданию добавлены фотографии. По остальным домам есть и другие пробелы. Но авторы проекта собираются максимально заполнить данные по каждому архитектурному объекту во Владимире. Для этого Никита и Александр даже пошли на интересный шаг. Они сделали доступ к порталу открытым. По примеру интернет-энциклопедии «Википедии», они разрешили всем небезразличным и подкованным в архитектуре и картографии добавлять на портал данные по другим домам.

- Мы понимаем, что карта может быть интересна тем, кому небезразлична история нашего города, - поясняет Александр Пронин. - Также она пригодится людям, чья профессия связана со строительством или архитектурой. А чтобы избежать неточностей мы ввели на портале модерацию. После того, как человек внес свои корректировки, они не принимаются сразу, а проходят изучение. Я хорошо знаю город, поэтому глобальных ошибок удастся избежать.

Больше всего домов построено в 1917 году

Вы удивитесь, но исходя из официальных данных, реально самое большое число домов было построено строго в год двух революций. В столь сложное время во Владимире было построено почти 600 зданий. Впрочем, столь удивительным цифрам есть вполне логичное объяснение.

Диаграмма, показывающая, сколько домов было построено во Владимире в разные годы.

- После того, как я при создании карты построил график, в глаза сразу бросилось большое количество домов, построенных в 1917 году, - рассказывает Александр Пронин. - Могу предположить, что многие дома дореволюционной постройки обозначали одним годом для упрощения при заполнении документов.

Вообще этот график позволяет хорошо отследить основные «стройки» в истории Владимира и сделать определенные выводы. Так первый всплеск строительства в столице 33 региона отмечается в 1790-е годы, а также в середине и конце XIX века. Но во всех случаях речь идет о десятках домов и не более.

По 15-20 домов вводилось в строй в 20-е годы XX века, но самый настоящий строительный «бум» пришелся на 1956-1962 годы. В эти годы ежегодно во Владимире строились более 200 зданий. При этом в 1959 году строители переплюнули сами себя и сдали почти 350 объектов!

Никаким современным строителям такие цифры и не снятся. В последние три года десять зданий — это предел. Последний раз об амбициях строительного бизнеса во Владимире мы говорили в 2014-2016 годах, когда реализовывалась федеральная программа «Доступное жилье для российской семьи» и создавались микрорайоны Веризино и Сновицы. После того, как программа прекратила свое существование, многие строительные компании перешли на точечные стройки и свели свою деятельность во Владимире к минимуму.

КСТАТИ

Посмотреть карту можно здесь. Причем любой пользователь может нажать на изображение любого дома, затем кнопку «Редактировать» в левом верхнем углу и предложить свои правки, а так же загрузить к зданию его фотографию.

КОНКРЕТНО

Александр Пронин при работе с порталом использовал множество специальных программ. Так использовались данные OpenStreetMap, wikimapia.org. Кроме того, какую-то информацию картограф перенес со своего первого проекта владимирдом.рф. Очень много информации было получено с сайта Министерства ЖКХ, кадастровых учреждений и официальных сайтов учреждений образования. Что касается объектов культурного наследия, то тут бралась информация с Министерства культуры.

Для обработки данных использовалась программу MapInfo. Для преобразования данных – Excel.