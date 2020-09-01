Сдавайте ваши денежки: владимирские родители жалуются на поборы в школах

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Добровольно-принудительные сборы денег в школах приобрели новые формы: родители учеников владимирских школ жалуются, что с них собрали деньги на покупку рециркуляторов – приборов для очищения и обеззараживания воздуха. Делали это незаконно: и администрация города, и управление образования, и даже губернатор выступили с заявлением: деньги на необходимую аппаратуру и дезинфицирующие средства выделили, родителям ничего платить не нужно!

- Родителей никто не может обязывать покупать препараты для дезинфекции. У детей с этим проблем не будет. Не нужно покупать и средства индивидуальной защиты, - заявил Владимир Сипягин, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Правда, родителям, сдавшими деньги, никто их не вернул.

- Суммы были небольшие, но почему мы за это должны платить? – удивляется Наталья, мама одного из учеников. – Родительский комитет, собиравший эти деньги по требованию администрации школы, просто отмолчался, ни на один прямой вопрос не ответил.

С проблемой поборов родители сталкиваются везде: в разных школах и даже в детсадах. Как правило, предлагают докупить разные мелочи: картриджи и бумагу для принтера, влажные салфетки, шторы, но есть траты и более серьезные: например, купить линолеум в группу, новые стулья в класс.

- Каждый год с нас собирают на ремонт класса, подарки учителям и на мою любимую графу — «нужды школы». В этом году с нас попросили пять тысяч рублей, из них загадочные «нужды школы» составили две тысячи. Требуют очень настойчиво, лично обзванивая тех, кто не сдал. Почему я должна оплачивать ремонт класса? Дети полгода не были в школе, кто там все разнес? Но у нас сдают все: иначе предлагают уйти, раз в гимназии что-то не устраивает, - возмущается Наталья, мама ученика одной из владимирских гимназий. – Перед началом учебы наша классная руководительница написала детям, что ждет всех на 1 сентября с букетами. При том, что мы уже собрали денег на один букет от класса ей и на букеты учителям-предметникам – тоже от класса. У меня родственница радуется, что их классным руководителем стал учитель физкультуры: в зал, в отличие от класса, ничего покупать не требуют.

По закону, пожертвовать деньги на благо школы или оказать спонсорскую помощь садику может каждый родитель, но где найти грань между поборами и добровольным пожертвованием? В департаменте образования подчеркивают: заставлять сдавать деньги никто не имеет права. Даже если большинство родителей за то, чтобы поменять унитазы в садике или купить новую мебель в класс – можно отказаться. И решение общешкольного комитета не обязывает вас немедленно нести денежки.

- Никто не может оказывать давление на родителей, это его добрая воля: вносить деньги или не вносить, - отметила директор департамента образования Ольга Беляева.

Куда жаловаться, если с вас требуют деньги? Начать можно с разговора с заведующей садиком или директором школы. Если это не помогло, то стоит обратиться в департамент образования. А если вы подозреваете, что из-за вашего отказа скинуться идет давление на ребенка — обращайтесь в прокуратуру. Кстати, Министерство просвещения России рекомендует родителям сразу обращаться в прокуратуру, если в школе проводятся поборы. Об этом заявил глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Департамент образования Владимирской области

Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях: отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений (Владимир, ул. Каманина, 30/18); Телефон - 8(4922)33-46-38, 33-11-95.

Управление образования администрации города Владимира

Телефон - 8(4922)53-70-85.

Прокуратура города Владимира

Телефон - 8(4922) 32-34-02, 32-24-02.