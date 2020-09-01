Владимирское «Торпедо с первым очком, ФК «Муром» гонится за лидерами

Через секунду судья укажет на точку, а торпедовцы выйдут вперед. Кадр из прямой трансляции матча.

Удивительное дело, но в прошлом году владимирское «Торпедо» и питерский «Зенит-2» боролись за самые высокие места во второй лиге. А в этом году уже барахтаются на дне турнирной таблицы. Но, как справедливо отметил главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, у обеих клубов идет перетасовка состава, а это всегда чревато ухудшением качества игры.

Матч четвертого тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второй группы между этими соперниками проходил во Владимире 29 августа. Владимирское «Торпедо» перед этой игрой имело в графе «очки» ноль, проиграв все три игры. Поэтому матч против второй команды «Зенита» был крайне важен с турнирной точки зрения. В итоге, команды показали много борьбы, но мало смысла. Особенно поразило огромное количество брака при передачах, из-за чего много потенциально интересных атак «Торпедо» заканчивалось, не успев толком начаться.

В итоге, все решили два пенальти. Сначала отличились торпедовцы (на 25 минуте забил Дмитрий Чернухин), а во втором тайме гости сравняли счет после удара Ивана Тарасова. Первое очко «Торпедо» не позволило владимирцам подняться в турнирной таблице. Команда по-прежнему занимает 14-е место.

- Все же хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу, - сказал после игры главный тренер Дмитрий Вязьмикин. - Тяжелая получилась игра. Мы понимали, что хоть нам и противостоят молодые ребята, однако это все-таки обученная и технически грамотная команда. Поэтому постарались сыграть от обороны, на контратаках. Однако не хватает нам в завершении хладнокровия. Отсюда и много ошибок. Но игроки сами это понимают. И в раздевалке они были очень расстроены и результатом, и своей игрой.

Гораздо лучше идут дела у футбольного клуба «Муром», который по итогам четвертого тура вошел в тройку лидеров. Свою игру муромляне проводили в Санкт-Петербурге, где их принимал «Ленинградец». Команда из северной столицы перед этой игрой набрала больше очков, поэтому выглядела фаворитом встречи.

И первые двадцать минут подтверждали предматчевые прогнозы. «Ленинградец» много атаковал, а гости оборонялись. Как сказал после матча рулевой «Мурома» Олег Стогов, его подопечным понадобилось время, чтобы привыкнуть к естественному газону. У себя дома муромские футболисты играют на искусственном покрытии.

Однако муромляне сумели показать характер. Во втором тайме ФК «Муром» сумел захватить игровое преимущество. Как итог, сначала Владислав Давыдов (74 минута), а потом Никита Киреев превратили преимущество в победу. Муромляне выиграли 2:0 и сумели выйти на третье место, имея в активе 9 очков.

Победное фото из раздевалки ФК "Муром".

- Это тот случай, когда я доволен результатом, а не игрой, - признался Олег Стогов. - Но команда у нас молодая, отсюда и некоторые провалы. Хорошо, что сумели выиграть.

Выше команды с берегов Оки находятся лишь ФК "Тверь" с 10 очками и подмосковный "Олимп-Долгопрудный" с 12 очками.