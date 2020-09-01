Экономисты, юристы и переводчики: какие специальности выбрали владимирские школьники

. Фото: Валерия Рудометова

В ВлГУ завершилась приемная кампания. В этом году студентами и аспирантами университета стали 2620 человек, поступивших на бюджет, примерно четверть будущих студентов приехали из других регионов.

Какие же специальности выбирали вчерашние школьники? Популярностью у абитуриентов, собирающихся учиться очно на бакалавриате или специалитете, пользовались профессии, связанные с изучением иностранных языков. Конкурс на новый профиль «Педагогического образования» «Английский язык. Китайский язык» достиг 19 человек на место, на «Английский язык. Немецкий язык» и «Английский язык. Французский язык» составил 14 человек на место, на «Лингвистику» – 18.

Традиционно высокий спрос остался на все направления, связанные с изучением информатики, именно поэтому на них выделили дополнительные бюджетные места. Но желающих поступить туда все же меньше, чем на гуманитарные направления. Так на специальности «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия» претендовали шесть человек на место, «Информационные системы и технологии» - семь человек на место, «Информационная безопасность» - десять абитуриентов. А теперь смотрите на гуманитарные направления. Так на «Историю» конкурс составил десять человек на место, «Туризм» - пятнадцать.

А вообще среди гуманитарных специальностей рекордным спросом пользовались направления «Реклама и связи с общественностью» - 25 человек на место. Традиционно много желающих было поступить на «Юриспруденцию» - 23 человека на место и экономические программы - до 28 человек на место.

Как отмечают в вузе, пандемия и дистанционка не помешали будущим студентам учиться: средний балл по ЕГЭ у поступивших на очный бюджет в головной вуз в 2020 году вырос. Например, у поступивших на «Информационно-аналитические системы безопасности» минимальный балл – 191, но только трое из поступивших не дотянули до 200 баллов, у остальных он выше. У поступивших на «Экономическую безопасность» минимальный балл 233, а будущие архитекторы почти все набрали больше трехсот баллов. Высокие баллы продемонстрировали и большинство поступивших на технические специальности. У будущих радиотехников минимальный балл 170, но большинство поступивших набрали на экзаменах больше двухсот, «Программная инженерия» - все поступившие набрали больше двухсот баллов. А меньше всего баллов потребовалось для поступления на «Почвоведение» (146), «Энергетическое машиностроение» (135) и «Техносферную безопасность» (134).

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Традиционные сборы первокурсников пройдут 1 сентября в корпусах ВлГУ. Правда, чтобы войти внутрь новоиспеченным студентам потребуется предъявить не только паспорт, но и маску. На общем собрании им обещают рассказать об особенностях учебы, стипендии, а также бесплатно выдать многоразовые маски, которые потребуются для посещения лекций и семинаров.

Также, напомним, что иностранных студентов сразу до занятий не допустят. Всем им необходимо пройти вначале двухнедельный карантин.