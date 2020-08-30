Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 августа 2020: губернатор пообещал, что дистанционного обучения в школах не будет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области вновь появились заболевшие коронавирусом. На утро 30 августа вирус обнаружили у 28 человек. Восемь случаев во Владимире, пять - в Гороховецком районе, 3 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Муромском, по два случая в Ковровском и Селивановском районах, по одному - в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Меленковском и в городе Радужный. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6292 случая заболевания, которые распределились так: 1063 заболевших во Владимире, 903 в Гусь-Хрустальном, 683 в Петушинском, 592 в округе Муром, 551 в Ковровском, 471 в Александровском, 313 в Собинском, 324 в Вязниковском, 298 в Юрьев-Польском, 214 в Кольчугинском, 190 в Меленковском, 162 в Судогодском, 141в Киржачском, 115 в Суздальском, 82 в Камешковском, 66 в Радужном, 63 в Гороховецком, 61 в Селивановском. Как уверяют врачи и чиновники,

.

ситуация под контролем оперативного штаба. Но осторожность не помешает: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены, которые помогут предотвратить заражение: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Главный вопрос, которые волну5ет в перид пандемии родителей – как дети будут учиться? 1 сентября школьники отправятся на уроки, которые будут проходить по новым правилам. Но в регионе настойчиво курсируют слухи, уверяющие, что с 20 сентября все ученики вновь отправятся на дистанционку. Тревогу пап и мама развеял губернатор Владимир Сипягин.

- Уверен, до весенней изоляции никогда с такой радостью и нетерпением мы не ожидали начала учебного года. Школьного воспитания, живого общения с педагогами, одноклассниками и однокурсниками ничто не заменит. И дистанционная форма обучения никогда не заменит очной. Мы надеемся, что ситуация позволит нам обеспечить учебный процесс в традиционном режиме. Сегодня распространяются слухи о том, что очная учеба продлится до конца сентября – авторитетно заявляю: это не так. Таких планов у нас нет и быть не может. То же касается других сфер. Мы так долго и поэтапно шли к снятию ограничений не для того, чтобы вводить их снова. Тем более запрета ради запрета – точно не будет, - заявил он.

Правда, каждая школа будет самостоятельно решать, в каком режиме ей работать и отдать часть предметов на дистанционное обучение – возможный вариант. Например, в Ковровских школах удаленно планируют изучать музыку, ИЗО, МХК. А владимирская гимназия №23 решила, что в каждой параллели один день будет дистанционным. Объясняют, что такая система поможет сохранить первую смену для всех 1300 учеников. Правда, какие именно предметы попадут в этот дистанционный день, кто будет сидеть с первоклашками в день удаленки, и как это скажется на подготовке выпускников – вопрос открытый. Кстати, давать или не давать звонки – теперь тоже каждая школа решает самостоятельно, ведь расписание для разных классов может быть разным, а учиться под постоянные трели. Возвещающие конец урока, нереально.

Развеял губернатор и слухи о том, что если у ребенка в школе обнаружат температуру, его немедленно изолируют и отправят в больницу. Действительно, измерять температуру будут по утрам у каждого ученика и учителя, и если у ребенка обнаружат температуру выше 37,1, его отведут в медблок и свяжутся с его родственниками, чтобы те забрали школьника. Впрочем, во многих школах медработника нет вовсе или он приходит в определенные дни на очень ограниченное время. Кто в это время откроет медкабинет и позаботится о заболевшем ребенке – тоже неясно. Но глава региона призвал родителей не волноваться.

- Больного ребенка без внимания не оставят! Его изолируют в медблок до прибытия родных, - заявил Владимир Сипягин.

И призвал родителей быть постоянно на связи – мало ли что.

Кстати, прививки от коронавируса, которые должны начать делать в ближайшее время, по словам губернатора, не будут делать школьникам в обязательном порядке, каждая семья будет решать, надо ли им это.