Коронавирус во Владимире, последние новости на 29 августа 2020: для студентов масочный режим будет обязательным, а вот для школьников нет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших в регионе за сутки вновь выросло. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, к утру 29 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 27 случаев. И неожиданно лидером по числу заразившихся оказался Ковров, где COVID-19 обнаружили у семи человек. Напомним, что до этого в лидерах всегда находились либо Владимир, либо Гусь-Хрустальный или Петушинский районы.

Вот как распределились остальные случаи:

- 6 сл. в Вязниковском,

- 5 сл. в г. Владимире,

- по 2 сл. в Гусь-Хрустальном, Муромском и Александровском районах,

- по 1 сл. в Петушинском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6264 случаев заболевания (1055 сл. в г. Владимире, 900 сл. в Гусь-Хрустальном, 682 сл. в Петушинском, 589 сл. о. Муром, 549 сл. в Ковровском, 471 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 324 сл. в Вязниковском, 298 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 189 сл. в Меленковском, 161 сл. в Судогодском, 140 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском, 58 сл. в Гороховецком).

Тем временем 28 августа губернатор Владимир Сипягин провел прямой эфир в своем канале в Инстаграме. Он был посвящен тому, как будет проходить учеба в школах в условиях угрозы коронавирусной инфекции.

- Мы надеемся, что ситуация позволит нам обеспечить учебный процесс в традиционном режиме. Сегодня распространяются слухи о том, что очная учеба продлится до конца сентября – авторитетно заявляю: это не так, - заявил губернатор. - Таких планов у нас нет и быть не может. То же касается других сфер. Мы так долго и поэтапно шли к снятию ограничений не для того, чтобы вводить их снова. Тем более запрета ради запрета – точно не будет.

По словам главы региона, в каждую школу закуплены дистанционные термометры, антисептики и приборы для обеззараживания воздуха, соответственно родителей никто не может обязывать покупать препараты для дезинфекции. Не нужно покупать и средства индивидуальной защиты. Носить маски и перчатки можно по желанию.

- Обязанность пользоваться СИЗами возложена только на работников столовых, - отметил губернатор.

При этом много вопросов у родителей школьников касались того, как будет реализовано разведение людских потоков в школах, чтобы дети соприкасались с другими параллелями как можно реже.

- Графики будут гибкими. Звонки с 1 сентября в школах не будут обязательными. Кроме того, за каждым классом закрепляется своя территория – рекреация – куда дети смогут выходить на перемену, пока класс будет проветриваться, - рассказал Владимир Сипягин.

При этом родителей учеников, начиная со среднего звена, не будут допускать в здания школ. При этом если на входе в школу у пришедшего без сопровождения родителей ребёнка обнаружатся признаки заболевания (например, повышенная температура), то его изолируют в медблок до прибытия родных.

При этом самостоятельно перевести своего ребёнка на дистанционное обучение, если его школа учится очно, нельзя. Такое возможно лишь в случае, если в регионе начнется «вторая волна».

Тем временем, руководство ВлГУ сообщило, что в университете масочный режим будет обязательным для всех, в том числе и для студентов. При этом старшекурсников выпустят на занятия лишь 14 сентября, а студентов из других странах допустят к обучению лишь после двухнедельного карантина.